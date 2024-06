Fără audiență și cu microfon pornit doar în cazul celui care vorbește. Ce reguli noi vor fi în dezbaterea Biden-Trump

Dezbaterea, care va fi găzduită de Jake Tapper și Dana Bash de la CNN, va avea loc la Atlanta pe 27 iunie și va marca prima confruntare în persoană din campania din 2024 între președintele Joe Biden și predecesorul său, fostul președinte Donald Trump. Ambii candidați au acceptat invitația postului și au convenit să respecte regulile și formatul dezbaterii, așa cum au fost stabilite în scrisorile trimise campaniilor în luna mai.

Dezbaterea, care va dura 90 de minute, va include două pauze comerciale, potrivit rețelei, iar personalul de campanie nu poate interacționa cu candidații în acest interval.

Ambii candidați au fost de acord să apară la un pupitru uniform, iar pozițiile lor vor fi determinate printr-o tragere la sorți.

Microfoanele vor fi dezactivate pe durata dezbaterii, cu excepția momentului în care un candidat își are rândul să vorbească. Deși nu vor fi permise recuzite sau notițe pre-scrise pe scenă, candidaților li se va da un stilou, un bloc de hârtie și o sticlă de apă.

Unele aspecte ale dezbaterii – inclusiv absența unei audiențe în studio – vor reprezenta o abatere de la dezbaterile anterioare. Totuși, ca și în trecut, moderatorii „vor folosi toate instrumentele la dispoziția lor pentru a impune respectarea timpului și pentru a asigura o discuție civilizată”, conform rețelei.

Pentru a îndeplini calificările CNN pentru dezbatere, candidații trebuie să satisfacă cerințele prevăzute în Articolul II, Secțiunea 1 din Constituția SUA pentru a servi ca președinte. Atât Biden, cât și Trump îndeplinesc aceste cerințe, la fel ca Robert F. Kennedy Jr., Cornel West și Jill Stein, care candidează pe bilete non-majore.

Participanții trebuie, de asemenea, să depună o declarație formală de candidatură la Comisia Electorală Federală. Toți cinci au făcut acest lucru.

Toți participanții la dezbatere trebuie să apară pe un număr suficient de buletine de vot în state pentru a ajunge la pragul de 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga președinția și să primească cel puțin 15% în patru sondaje naționale separate ale alegătorilor înregistrați sau probabili care îndeplinesc standardele CNN pentru raportare.

Sondajele care îndeplinesc aceste standarde sunt cele sponsorizate de CNN, ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR/PBS NewsHour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal și The Washington Post.

Deși nu este imposibil în cazul lui Kennedy, este mai puțin probabil ca alți candidați în afară de Biden și Trump să îndeplinească aceste cerințe.

Kennedy a primit cel puțin 15% în trei sondaje calificate până acum și este în prezent pe buletinul de vot în șase state, ceea ce îl face eligibil pentru 89 de voturi din Colegiul Electoral.

