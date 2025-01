Extremism mascat în campanie electorală în Germania. Cum sunt distribuite biletele care vizează deportarea /foto

Mai multe persoane din comunitățile de imigranți din orașul Karlsruhe, situat în sud-vestul Germaniei, au descoperit fluturașii în cutiile lor poștale. Deși nu este clar dacă acestea au fost vizate în mod direct, plângerile au atras atenția autorităților. Poliția din Karlsruhe a declarat că a deschis o anchetă împotriva unor persoane neidentificate sub suspiciunea de incitare la ură rasială.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că o plângere a fost depusă, referindu-se la o postare pe rețelele de socializare despre fluturașul în cauză. Acesta purta sigla partidului AfD, un cod QR care conducea la site-ul filialei locale a partidului și indica drept „destinație” un „stat de origine sigur”.

Designul fluturașilor amintește de biletele false distribuite de partidul neo-nazist NPD în 2013, în încercarea de a descuraja candidații imigranți să participe la alegeri. Ambele campanii evocă apelurile sinistre din perioada nazistă, când evreilor li se ofereau „bilete gratuite către Ierusalim... fără întoarcere”, imitând documentele reale de călătorie.

Die ganze Diskussion Rund um den Abschiebe-Flyer der #AfD, der ganz klar NUR AN ILLEGALE MIGRANTEN gerichtet ist, wird von linken Hetzern jetzt mit Falschinformationen zweckentfremdet. Die AfD hält sich an Gesetze in diesem Land und wird damit zum Feind erklärt. Völlig absurd! pic.twitter.com/RNbt88sCmR