Explozii majore la baza aeriană Marinovka din Rusia / video

Dronele ucrainene au atacat aerodromul „Marinovka” din regiunea Volgograd din Rusia. Surse locale au raportat că depozitele de muniții de pe aerodrom au început să explodeze, în timp ce oamenii s-au pregătit de evacuare, potrivit NOELREPORTS.

Datele FIRMS sugerează că nu numai muniția, ci și aeronavele ar fi putut fi afectate de atac. O imagine din satelit din 19 august a arătat aproximativ 14 avioane Su-24 și 15 Su-34 pe aerodrom.

Ulterior au apărut rapoarte despre mai multe explozii secundare majore la baza aeriană Marinovka din regiunea Volgograd, după un atac de succes cu drone ucrainene, aseară.

În plus, Rusia a închis aeroporturile în orașele sale din nord-vestul Murmansk și Apatity și a restricționat utilizarea spațiului aerian deasupra acestor orașe, a raportat agenția de presă TASS citată de Sky News.

Astfel de măsuri sunt de obicei luate în Rusia din cauza atacurilor potențiale sau reale cu drone ucrainene.

Ucraina a atacat ier Moscova într-unul dintre cele mai mari atacuri asupra capitalei ruse de la începutul războiului în 2022.

Autoritățile ruse au spus că au distrus toate dronele care se îndreptau spre capitală.

Ieri, preoții ortodocși ruși au adus o icoană la locul unui incendiu masiv la un depozit de combustibil din sudul Rusiei, declanșat de un atac cu dronă ucraineană, în speranța că va contribui la îmblânzirea incendiului.

Icoana Rugului Nears este considerată de creștinii din Rusia a fi un talisman împotriva focului.

Reports of multiple major secondary explosions at Russia's Marinovka Air Base in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight. Seen here, a massive fireball rises over the Russian airbase. pic.twitter.com/NsnKxcWcAS

Things aren't getting any better for the rapidly vanishing Russian air force as hungry Ukrainian drones claim another victim.



The Marinovka military airfield in Volgograd is toast. pic.twitter.com/K2TUn1Cp8U