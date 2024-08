Evadare dramatică dintr-o închisoare haitiană: 12 deţinuţi ar fi decedat

Procurorul de stat Venson Francois a menționat că, vineri după-amiază, situația la închisoarea care adăpostește aproximativ 540 de deținuți era sub control, dar a subliniat că localnicii trebuie să fie vigilenți și să urmărească evadații.

"Situația este sub control, dar rezultatele sunt devastatoare. Toate dormitoarele polițiștilor au fost distruse de incendiu, inclusiv arhivele. Totul a ars, cu excepția celulelor", a declarat Francois.

Videoclipuri neconfirmate distribuite pe rețelele de socializare au surprins imagini cu oameni escaladând pereții închisorii și fum ieșind din ziduri, însoțite de o explozie puternică și un incendiu de mari dimensiuni.

Walter Montas, oficial guvernamental local, a explicat că evadarea a fost provocată de un protest spontan al prizonierilor, care se confruntau cu condiții extrem de dificile și de nesigure.

Poliția națională nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru detalii suplimentare despre incidentul din Saint-Marc, oraș situat la aproximativ 88 km nord de capitala Port-au-Prince.

Potrivit datelor ONU, la sfârșitul lunii iunie, în închisorile din Haiti erau reținute peste 7.500 de persoane, în scădere de la aproape 12.000, înainte ca bandele să evadeze din cele două mari închisori la începutul lunii martie.

12 INMATES killed in central Haiti prison break, the third such incident this year amid continuing crisis fueled by gang violence. pic.twitter.com/StfWx3kzZN

Această evadare a dus la declararea stării de urgență și la demisia fostului prim-ministru Ariel Henry, care a călătorit în străinătate pentru a solicita sprijin din partea Kenyei într-o misiune de securitate destinată combaterii bandelor armate. Henry nu a reușit să se întoarcă din cauza conflictelor.

Până acum, doar 400 dintre cei 1.000 de polițiști promiși de Kenya au sosit în Haiti, iar alte țări care au promis sprijin nu și-au respectat angajamentele. În plus, ONU a raportat că multe celule sunt suprapopulate, cu condiții de detenție extrem de precare, care au dus până acum la moartea a cel puțin 109 deținuți în acest an.

Ziarul local Le Nouvelliste a informat că oficialii închisorilor au intrat în grevă, cerând condiții mai bune din partea guvernului. Procurorul Francois a exprimat „o mare temere de revoltă”, fără a oferi detalii suplimentare.

În contextul în care poliția se confruntă cu dificultăți în a controla bandele și livrarea de resurse pentru misiunea de securitate susținută de ONU continuă să întârzie, aproape 600.000 de persoane au fost forțate să-și părăsească casele, iar aproximativ 5 milioane de oameni, aproape jumătate din populația țării, se confruntă cu foamete severă.

Kenya Haiti multi National security mission faces another upset as detainees staged another prison break in yet another prison north of Haiti's Capital port Au prince in the city of St. Marc. Gangs being pushed out of the Capital have been making entries in outskirts towns as… pic.twitter.com/I8jTed8roZ