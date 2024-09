Evacuare în Creta. Hoteluri amenințate de incendiu - Video

Citește și - O femeie din Grecia ar fi provocat două incendii pentru a putea flirta cu pompierii

Brigada de pompieri a spus faptul că au fost trimise elicoptere pentru aducerea sub control a incendiului activ în proximitatea popularei staţiuni turistice Platanias, la vest de Chania, transmite joi agenţia DPA, citată de Agerpres.



Postul de radio local ERT-Chania a relatat că fumul dens a condus la evacuarea mai multor hoteluri. În imaginile filmate la faţa locului pot fi văzuţi turişti care ies din hoteluri şi se îndreaptă spre zone sigure.

Video

Fire in #Platanias near #Chania. Hopefully soon under control! pic.twitter.com/CxICKpd3NM