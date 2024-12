Estonia, măsuri de autoconservare după incidentul din Marea Baltică. Statul a lansat patrule maritime

Interconectorul EstLink 2 dintre Finlanda şi Estonia a fost întrerupt miercuri, iar suspiciunile au vizat un petrolier, Eagle S, circulând sub pavilionul Insulelor Cook şi suspectat că face parte dintr-o "flotă fantomă", potrivit poliţiei finlandeze. Ambarcaţiunea a fost imediat reţinută şi escortată de o navă de patrulare finlandeză în largul Porkkala, la aproximativ 30 km de Helsinki.

"Am decis să trimitem marina noastră la Estlink 1 (n.r., un alt cablu sub Marea Baltică) pentru a apăra şi securiza legătura noastră energetică cu Finlanda", a scris ministrul Hanno Pevkur pe reţeaua de socializare X.

We’ve decided to send our navy close to Estlink 1 to defend and secure our energy connection with Finland. pic.twitter.com/pL6FnkL8u0