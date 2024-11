Emmanuel Macron, mesaj pentru Moldova înainte de alegeri: Drumul Europei este cel al libertății și al democrației

Citește și: Casa Albă a modificat transcrierea discursului lui Biden, în care i-a făcut „gunoi“ pe susținătorii lui Donald Trump

Macron a subliniat valorile democratice și libertatea, care sunt pilonii Europei, și a făcut apel la unitate într-un moment crucial nu doar pentru Moldova, ci și pentru stabilitatea și viitorul european.

„În acest moment decisiv pentru Moldova şi odată cu el, pentru Europa noastră, vreau să transmit cetăţenilor moldoveni un mesaj de curaj şi speranţă. Calea Europei este cea a libertăţii şi a democraţiei, fundamentele unui viitor comun. Uniţi suntem mai puternici”, a declarat Macron pe platforma X, fosta rețea Twitter.

Dans ce moment décisif pour la Moldavie et avec elle, pour notre Europe, je veux adresser aux citoyens moldaves un message de courage et d’espoir.



La voie de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie, les fondations d’un futur partagé.



Unis nous sommes plus forts.