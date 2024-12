Educația sexuală în școli, o ”prioritate” pentru noul guvern

Publicitate

Citește și: Psihosexologul Mona Spânu: De ce le este greu românilor să discute cu copiii lor despre sexualitate / video

Relansarea educației sexuale în școli, calificată drept o ”necesitate absolută”, este prioritatea noului ministru francez al egalității între femei și bărbați, Aurore Berge. Educația sexuală în școli este obligatorie în Franța din 2001, cu cel puțin trei sesiuni pe an, dar acestea sunt rareori organizate, scrie AFP.



De mai mulți ani, subiectul a fost, de asemenea, în centrul unei campanii a organizațiilor conservatoare, care a devenit mai viguroasă în ultimele săptămâni.



”Întotdeauna am spus (...) că este absolut esențial să avem o educație a vieții afective și a sexualității de la cea mai fragedă vârstă”, a declarat noul ministru la postul de radio RTL, marți, la o zi după numirea sa în noul guvern Bayrou. ”De la grădiniță, le putem explica copiilor noștri foarte mici că nimeni nu are dreptul să le atingă corpul, că nimeni nu are dreptul să le facă rău”, a adăugat ea.



Aurore Berge ar dori, de asemenea, să vadă ”respect pentru toate familiile care există în țara noastră, indiferent dacă sunt părinți heterosexuali sau de același sex, și aceasta este o necesitate încă o dată”.



Cu o zi înainte, ministrul Berge declarase, de asemenea, că ar fi necesar ”să fim extrem de exigenți pentru ca definiția violului să poată fi în sfârșit schimbată, astfel încât consimțământul să poată fi încorporat în codul nostru penal și să fie definit”, solicitând, de asemenea, o schimbare a regulilor ”în ceea ce privește termenul de prescripție”.

Programul, ”înghețat” de căderea guvernului

Programat inițial pentru începutul anului școlar în septembrie 2024, primul program de educație privind viața afectivă, relațională și sexuală (Evars), aflat în curs de redactare, urma să fie prezentat Consiliului superior al educației la 12 decembrie, în vederea publicării pentru începutul anului școlar următor. Procesul a fost întrerupt de căderea guvernului lui Michel Barnier.



Pentru Berge, care a mai fost ministru al solidarității și familiei și apoi ministru al egalității între femei și bărbați, ”este timpul” ca programul să fie pus în aplicare, iar subiectul va fi ”evident o prioritate”, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News