”Dezastru natural istoric” în Los Angeles. Incendiile de vegetație au scăpat de sub control. ”Totul arde” - FOTO / VIDEO

Cel puțin două persoane au fost ucise în timp ce trei incendii de vegetație care se propagă rapid au scăpat de sub control miercuri în apropiere de Los Angeles, distrugând sute de clădiri, pârjolind versanții dealurilor și determinând autoritățile să ordone evacuarea a aproximativ 70000 de persoane.

Vânturile puternice au împiedicat eforturile de combatere a incendiilor și au alimentat incendiile, care s-au extins nestingherite de când au început marți.

Cel mai mare incendiu a mistuit mai mult de 5 000 de acri în pitorescul cartier Pacific Palisades, situat la est de Los Angeles, între orașele Santa Monica și Malibu, unde locuiesc numeroase vedete de film, televiziune și muzică. Peste 1000 de structuri au fost distruse, a declarat miercuri șeful pompierilor din comitatul Los Angeles, Anthony Marrone, în cadrul unei conferințe de presă.

Foto: Agerpres

Un alt incendiu, incendiul Eaton, s-a extins la mai mult de 2000 de acri, arzând la aproximativ 50 km în Altadena, lângă Pasadena. Două decese au fost raportate acolo, deși oficialii au declarat că nu au detalii suplimentare.

Incendiul Hurst, din Sylmar, în San Fernando Valley, la nord-vest de Los Angeles, a depășit ca acoperire 500 de acri.

Oficialii au avertizat că rafalele de vânt sunt prognozate să persiste pe tot parcursul zilei.

„Încă nu am ieșit din pericol, din cauza vânturilor puternice care continuă să treacă astăzi prin oraș și comitat”, a declarat Kristen Crowley, șeful pompierilor din Los Angeles.

Cerul de deasupra orașului Los Angeles a fost acoperit de un fum gros în timp ce soarele răsărea miercuri.

Pe măsură ce flăcările s-au extins și locuitorii au început să evacueze după ce incendiile au izbucnit marți, drumurile au fost atât de blocate încât unii oameni și-au abandonat vehiculele pentru a scăpa de foc. Echipele de intervenție au mers din ușă în ușă pentru a transmite ordine de evacuare.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat marți stare de urgență.

Foto: Agerpres

Aproximativ 100 dintre cele 1000 de școli publice din Los Angeles Unified School District au fost închise, a declarat superintendentul Alberto Carvalho la conferința de presă.

Locuitoarea din Pacific Palisades, Cindy Festa, a declarat că, în timp ce se evacua, incendiile erau „atât de aproape de mașini”, demonstrând cu degetul mare și arătător.

„Oamenii și-au lăsat mașinile pe Palisades Drive. Arde dealul. Palmierii - totul arde”, a spus Festa din mașina sa.

David Reed a declarat că nu a avut de ales decât să își părăsească locuința din Pacific Palisades atunci când polițiștii au apărut la ușa sa.

„Au impus legea”, a spus Reed.

Foto: Agerpres

El și-a adunat cele mai importante bunuri și a acceptat să fie dus de polițiști la centrul de evacuare de la Westwood Community Center.

„Mi-am luat trombonul și ultima carte pe care o citeam, care este antologia mea cu Jack Kerouac”, a spus el, adăugând că putea vedea flăcările apropiindu-se de casa sa.

Pacific Palisades este unul dintre cele mai scumpe cartiere din Los Angeles. Potrivit companiei Zillow, o casă obișnuită era evaluată la 3,7 milioane de dolari la sfârșitul anului 2023, mai mult decât toate celelalte coduri poștale din Statele Unite, cu excepția a patru.

În zona Pasadena, incendiul Eaton a cuprins case, o sinagogă și un restaurant McDonald's.

Aproape 100 de rezidenți ai unui azil din Pasadena au fost evacuați, potrivit CBS News. O înregistrare video a arătat rezidenți în vârstă, mulți în scaune cu rotile și pe targă, înghesuiți într-o parcare plină de fum și vânt, în timp ce pompierii și ambulanțele interveneau.

Aproximativ 188000 de locuințe și întreprinderi din comitatul Los Angeles au rămas miercuri fără curent electric, arată datele PowerOutage.us.

Mai multe victime cu arsuri au fost tratate după ce s-au îndreptat seara spre restaurantul Duke din Malibu, a relatat Los Angeles Times, citând un oficial al pompierilor.

„Ne confruntăm cu un dezastru natural istoric. Și cred că acest lucru nu poate fi afirmat cu suficientă tărie”, a declarat Kevin McGowan, directorul pentru gestionarea situațiilor de urgență din comitatul Los Angeles, la conferința de presă.

Foto: Agerpres

Avioane pentru stingerea incendiilor au adus apă din mare pentru a o arunca asupra flăcărilor în timp ce acestea înghițeau casele. Buldozerele au îndepărtat vehiculele abandonate de pe șosele pentru ca vehiculele de urgență să poată trece, au arătat imaginile televizate.

Incendiul a ars câțiva copaci din incinta Getty Villa, un muzeu încărcat cu opere de artă inestimabile, însă colecția a rămas în siguranță, în mare parte datorită faptului că tufișurile din apropiere au fost tăiate ca măsură preventivă, a declarat muzeul.

Înainte de izbucnirea incendiului, serviciul meteorologic național emisese cea mai ridicată alertă de condiții extreme de incendiu pentru o mare parte din comitatul Los Angeles de marți până joi.

