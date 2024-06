Descoperirea unor sicrie la Turnul Eiffel. Rusia dă asigurări că ”nu se amestecă” şi evocă o ”isterie” /istorie

Ambasada Rusiei la Paris a respins vehement orice acuzație de amestec în afacerile interne ale Franței, după descoperirea sâmbătă a cinci sicrie acoperite cu steagul francez la Turnul Eiffel. Într-un comunicat, ambasada a declarat: "Rusia nu s-a amestecat și nu se amestecă în afacerile interne ale Franței. Țara noastră are priorități mai importante."

Declarația vine ca răspuns la suspiciunile ridicate de plasarea sicrielor, care mulți au interpretat-o ca un gest de protest împotriva implicării Franței în războiul din Ucraina. Ambasada a calificat acuzațiile de "isterie periculoasă" și a cerut autorităților franceze să pună capăt "campaniei de informații antiruse".

De asemenea, un purtător de cuvânt al Kremlinului a negat orice implicare a Rusiei într-o campanie de dezinformare care vizează Jocurile Olimpice de la Paris din această vară. Acuzațiile au fost formulate într-un raport al unui observator Microsoft, care a identificat două grupări ruse de influențare - Storm-1679 și Storm-1099 - acuzate de "semănarea fricii cu scopul de a descuraja spectatorii să asiste la Jocurile Olimpice".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a calificat raportul drept "calomnie pură" și a insistat că Moscova nu are nicio intenție de a perturba Jocurile Olimpice.

Five coffins with the inscription "French soldiers in Ukraine" were placed near the Eiffel Tower in Paris, — Le Parisien

Among those detained for this is a citizen of Ukraine. The coffins were covered with the French flag. There were bags of plaster inside.

The driver of the van… pic.twitter.com/0FrAjpQyTB