De ce a luat Trump avionul după ce s-a externat din spital. Unde se află acum fostul președinte

Fostul președinte Donald Trump s-a întors în New Jersey după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat în timpul unui miting de campanie în Pennsylvania. Trump a fost văzut pentru prima dată la Aeroportul Internațional Newark în timpul nopții, pe 14 iulie.

Foto: Agerpres

El a fost evacuat în grabă de pe scenă de către agenții Serviciului Secret după ce un individ a deschis focul în timpul mitingului, stârnind panică și haos printre participanți. Trump a fost escortat apoi la aeroport.

Trump motorcade just left Butler Memorial Hospital en route to Pittsburgh. pic.twitter.com/1xAY5T7i5q

După ce a coborât din avionul său privat, Trump a salutat mulțimea și a fost filmat de membri ai personalului său într-o încercare de a demonstra că este "puternic și rezistent", după cum a declarat Margo Martin, Deputy Director of Communications al lui Trump, potrivit AP News.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV