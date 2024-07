Dalai Lama, 89 de ani dedicați Tibetului

Liderul spiritual tibetan, recunoscut pe plan mondial pentru eforturile sale continue în favoarea autonomiei Tibetului, a ajuns în Statele Unite la sfârșitul lunii iunie pentru tratament medical, potrivit Business Standard.

”Am aproape 90 de ani și nu am o sănătate precară, cu excepția unui ușor disconfort la picioare”, a declarat el în mesajul video. ”Dar este inevitabil, e din cauza vârstei. Deci sunt bine, puteți fi liniștiți”, a adăugat Dalai Lama.

”Astăzi, tibetanii din interiorul și din afara Tibetului sărbătoresc ziua mea de naștere cu multă bucurie și oamenii din regiunile himalayene se roagă pentru mine, iar eu vreau să spun mulțumesc tuturor”, a continuat Dalai Lama. ”Simt un mic disconfort fizic, dar acesta este inevitabil din cauza procesului de îmbătrânire. În esență, mă simt foarte bine. Deci, vă rog să vă relaxați și să fiți liniștiți”.

Dalai Lama este, încă de la mijlocul secolului al XX-lea, liderul politic și spiritual al tibetanilor. Deși diabolizat de China, el este un apropiat al Statelor Unite.

În 2011, Dalai Lama a renunțat la funcția de lider politic al poporului său. Recent, la sfârșitul lunii iunie, un grup de oficiali americani, inclusiv fosta președintă democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, l-a vizitat la Dharamsala, în nordul Indiei. Această vizită a fost criticată de China prin intermediul Ambasadei sale de la New Delhi, care l-a acuzat pe Dalai Lama că este un „exilat politic angajat în activități separatiste antichineze sub acoperirea religiei”.

Aniversarea sa a fost sărbătorită cu mare entuziasm la Mcleodganj, unde au participat Prim-ministrul statului Sikkim, Prem Singh Tamang, alături de membrul Lok Sabha din Arunachal Pradesh, Tapir Gao, președintele adunării legislative din Sikkim, Mingma Norbu Sherpa, vicepreședintele Parlamentului din Ontario, Bhutila Karpoche, precum și alți demnitari.

Guvernul tibetan din exil i-a urat o viață lungă Dalai Lama-ului: ”Fie ca adevărul cauzei noastre să prevaleze și ca tibetanii din interiorul și din afara Tibetului să se reunească în curând”.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, i-a transmis, de asemenea, urări de bine lui Dalai Lama cu ocazia aniversării sale: ”Am vorbit la telefon cu Sfinția Sa @DalaiLama pentru a-i transmite urări de ziua sa de naștere. Îi dorim o viață lungă și sănătoasă”, spunea Modi.

***

Tenzin Gyatso, cunoscut ca al paisprezecelea Dalai Lama, este liderul spiritual și temporal al Tibetului. S-a născut la 6 iulie 1935 într-un mic sat din provincia Amdo. La vârsta de doi ani, a fost identificat drept reîncarnarea predecesorului său, al treisprezecelea Dalai Lama.

La vârsta de patru ani și jumătate, a fost adus în Lhasa, capitala Tibetului, unde a fost instalat ca lider suprem al Tibetului atât din punct de vedere spiritual, cât și temporal. În copilărie, și-a petrecut timpul în principal cu călugări și discipoli, vizitând rar familia sa din satul natal.

Datorită unei înclinații naturale pentru studiu și curiozității sale față de lumea din jurul Tibetului, Dalai Lama și-a dezvoltat cunoștințele în mod constant. A studiat limba engleză, științele și matematica, dar educația sa principală a fost în stilul tradițional tibetan, concentrându-se pe lărgirea și cultivarea minții prin învățarea unui spectru larg de subiecte.

Educația sa a inclus învățături despre arta vindecării, sanscrită, dialectică, arte și meșteșuguri, metafizică și filosofia religiilor. A început educația la vârsta de șase ani și și-a obținut doctoratul în filosofie budistă la vârsta de douăzeci și cinci de ani, fiind periodic examinat de profesorii principalelor universități monastice tibetane.

La vârsta de șaisprezece ani, Dalai Lama a preluat complet puterea și a încercat să negocieze o reconciliere cu guvernul chinez timp de nouă ani. În 1959, o revoltă împotriva Chinei a izbucnit la Lhasa, determinându-l pe Dalai Lama să părăsească Tibetul și să se stabilească în India, unde a fost urmat de peste o sută de mii de tibetani.

În contrast cu predecesorii săi, al paisprezecelea Dalai Lama a călătorit mult în străinătate și a dialogat cu diverse personalități culturale, religioase și ideologice. Reputația sa de promotor al păcii și înțelegerii s-a întărit de-a lungul timpului, fiind recunoscut prin numeroase premii naționale și internaționale, inclusiv prin Premiul Nobel pentru Pace în 1989.

În ultimii ani, Dalai Lama a primit titluri de Doctor Honoris Causa din multe universități occidentale pentru contribuțiile sale la filozofia budistă și pentru rolul său în promovarea dialogului inter-religios și a păcii mondiale. În timpul călătoriilor sale internaționale, a pledat pentru respect reciproc și o mai bună înțelegere între diferitele religii ale lumii.

În aparițiile sale publice, Dalai Lama transmite constant un mesaj de iubire, compasiune și non-violență, subliniind responsabilitatea comună pentru pacea mondială.

În 2023, un scandal a izbucnit în urma unui videoclip postat pe rețelele de socializare în care Dalai Lama ruga un copil "să-i sugă limba". Biroul de presă al liderului spiritual a transmis că acesta își cere scuze față de copil și de familia acestuia „pentru durerea provocată de cuvintele sale”.

Videoclipul îl arată pe Dalai Lama sărutând copilul pe buze și scoțând limba, așteptând copilul să "execute" ordinele.

This sick, disturbing video of the Dalai Lama making a child suck his tongue emerged months ago, but it has only just now made waves on social media—prompting the “holy” man to issue an apology. Why wasn’t it a problem for him before it went viral?



pic.twitter.com/1nuicLi1AM