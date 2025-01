Cutremur cu magnitudine de peste 7 grade în Tibet. Zeci de morți și răniți

Un cutremut cu o magnitudine de 7,1 la o adâncime de 10 km a avut loc noaptea trecută în zona muntoasă Tibet, iar cel puțin 53 de persoane au fost confirmate ca fiind decedate și 62 sunt rănite, a anunțat presa de stat chineză, scrie BBC.

Cutremurul care a lovit orașul sfânt Shigatse din Tibet în jurul orei locale 09:00 (01:00 GMT) a avut o magnitudine de 7,1 și o adâncime de 10 kilometri, potrivit datelor de la US Geological Survey, care au arătat, de asemenea, o serie de replici în zonă.

Cutremurele au fost resimțite și în Nepalul învecinat și în unele părți ale Indiei.

Cutremurele sunt frecvente în regiune, care se află pe o falie geologică majoră.

Shigatse este considerat unul dintre cele mai sfinte orașe din Tibet. Este sediul tradițional al lui Panchen Lama, o figură-cheie a budismului tibetan a cărui autoritate spirituală este a doua după cea a lui Dalai Lama.

