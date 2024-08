Cuplu de spioni ruși, condamnat în Slovenia după ce a pledat vinovat

Cei doi, ale căror nume reale ar fi Artem Dultsev și Anna Dultseva, au fost arestați la sfârșitul anului 2022 și se crede că sunt "ilegali" - spioni ruși sub acoperire antrenați să se dea drept străini, care petrec ani de zile trăind în străinătate sub identitatea lor de acoperire. Ei s-au dat drept Ludwig Gisch și Maria Mayer, un cuplu argentinian, și vorbeau cu cei doi copii ai lor în spaniolă. Ea conducea o galerie de artă online, iar el avea o afacere în domeniul IT, dar în tot acest timp lucrau în secret pentru serviciile secrete ruse.

Cuplul a pledat vinovat la acuzațiile de spionaj și falsificare de documente, a precizat instanța regională din Ljubljana într-o declarație. Instanța i-a condamnat la o pedeapsă de peste un an și jumătate de închisoare, echivalentă cu perioada executată, și a dispus expulzarea lor din țară. De asemenea, li s-a interzis să revină în Slovenia pentru o perioadă de cinci ani.

Se crede că cei doi au profitat de poziția Sloveniei în interiorul zonei de liberă circulație Schengen pentru a îndeplini sarcini în întreaga Europă pentru serviciile secrete ruse. O sursă a declarat anterior pentru The Guardian că, în timpul unei percheziții într-un birou folosit de cei doi, poliția a găsit atât de mulți bani încât a fost nevoie de ore pentru a-i număra. Cei doi copii ai celor doi au fost luați în plasament după arestarea lor și au continuat să frecventeze o școală internațională din Ljubljana. Nu este clar ce se va întâmpla cu ei acum.

După audiere, cei doi au fost escortați de poliție pe la o intrare din spate a tribunalului. Aceștia au ținut hârtii în fața feței, în încercarea de a nu fi surprinși de camerele de filmat. Anul trecut, o sursă din Ljubljana care cunoștea cazul a declarat că cei doi au refuzat să coopereze după arestare și nu au spus nimic anchetatorilor, dar a adăugat că oficialii ruși au recunoscut rapid în privat că cei doi erau ofițeri de informații și că au început discuțiile cu privire la un posibil schimb.

Postul sloven de știri N1 a citat surse anonime care susțineau că cei doi spioni ar face parte dintr-un schimb iminent de prizonieri. Speculațiile vin pe fondul informațiilor potrivit cărora numeroși prizonieri ruși au fost mutați din ultimele lor locații cunoscute, inclusiv o serie de prizonieri politici. Marți, un german condamnat la moarte în Belarus, un aliat ferm al Rusiei, a fost grațiat de președintele autoritar al țării, Alexandr Lukașenko.

Washingtonul și Moscova se află de luni de zile în negocieri discrete cu privire la un posibil schimb de prizonieri, Casa Albă dorind să elibereze prizonierii americani deținuți în închisorile rusești, inclusiv reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich, care a fost condamnat la începutul acestei luni la 16 ani de închisoare pentru spionaj, acuzații negate de Gershkovich, de angajatorul său și de guvernul american.

Autoritățile ruse au fost acuzate că au ordonat arestarea lui Gershkovici și a altor persoane cu scopul de a obține „monede de schimb” pentru a fi utilizate într-un potențial schimb. Președintele rus, Vladimir Putin, a precizat că principala sa țintă pentru eliberare este Vadim Krasikov, un asasin rus care a împușcat mortal un exilat cecen într-un parc din Berlin în 2019, conform The Guardian.

