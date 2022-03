Cum vom ajunge din Brăila și Galați mai repede pe Kiseleff, în București. Costel Fotea scoate RUTA spre Sud-Est: Proiect așteptat de 30 ani

Drumul expres TransRegio Galaţi-Brăila-Slobozia-Drajna-Chiciu-Autostrada A2 începe să se transforme dintr-un vis aşteptat de mai bine de 30 de ani în realitate. Recent, a fost aprobat proiectul ce va face posibil ca locuitorii din aglomerarea urbană Galaţi-Brăila să ajungă mai repede în capitală. Este primul proiect important care apare după ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le-a solicitat autorităţilor locale să coordoneze anumite investiţii de importanţă naţională.

"Mă bucur că Ministerul Transporturilor a început să aibă o altfel de abordare. Pentru prima dată în România, este cea mai mare asociaţie de dezvoltare intercomunitară unde patru judeţe, Galaţi, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi ne-am dat mâna pentru că, de aproape 30 de ani, cetăţenii din această regiune ne întreabă - când putem să ajungem şi noi mai repede la Bucureşti? Din acest motiv, ne-am hotărât să colaborăm. La ora actuală, Brăila-Galaţi este cea mai mare aglomerare urbană după Bucureşti, cu peste un milion de locuitori. Şi cum altfel era mai bine decât să facem un drum expres pe patru benzi care să lege Galaţiul de Bucureşti" a declarat Costel Fotea în emisiune.

Proiectul, care va fi coordonat de către noua asociere administrativă, presupune construirea unui drum TransRegio Galaţi – Brăila – Slobozia (Ialomiţa) – Drajna – Autostrada A2 - Chiciu (Călăraşi) în parteneriat cu Ministerul Transporturilor. Şeful noii asociaţii este preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea. "Este un proiect aşteptat de oamenii din sud-est de peste 30 de ani. Mă bucur că, în sfârşit, am reuşit să facem această asociere. Toată lumea a fost de acord. Acum suntem în plin proces de emitere a documentelor, studii de fezabilitate şi expertize. Nu ne dorim să fie doar aşa, o investiţi. De preferat este ca drumul să nu mai treacă prin interiorul localităţilor ca să nu mai existe probleme, să nu mai avem accidente şi pierderi de vieţi omeneşti. Mereu am primit această întrebare: de ce în Vest se poate şi în Est nu? Iată că a venit momentul, un moment pe care îl aşteptam demult. Drumul va face conexiunea şi cu una din cele mai mari investiţii după '89 şi anume Podul peste Dunăre. Iar aici va fi un drum expres de legătură cu Autostrada Soarelui. Se lucrează pe etape. La ora actuală, Drumul Expres Galaţi-Brăila este adjudecat, are finanţare europeană, are 11 km şi va face legătura cu centura ocolitoare a Galaţiului. La acest drum se lucrează în prezent, dar el trebuie să aibă o continuitate" a spus Fotea.

Drumul Expres Brăila – Galați va fi o variantă alternativă viabilă pentru traficul greu de pe DN22B și va asigura o conexiune corespunzătoare între cele două orașe, precum și cu podul suspendat peste Dunăre din zona Brăila.

Stadiul lucrărilor la Drumul express Brăila-Galaţi:

