Pe 13 iulie 2024, la un miting desfășurat în Butler, Pennsylvania, situat la aproximativ 17,7 km de spital, s-au tras focuri de armă, iar fostul președinte Donald Trump a fost rănit. Potrivit informațiilor din presa americană, Trump a ajuns la spital pe propriile picioare, fiind ulterior escortat de un convoi de mașini de poliție și o ambulanță către Aeroportul Internațional Pittsburgh.

În timpul șederii sale la spital, a fost instituită o măsură de lockdown din motive de securitate, care a fost ridicată ulterior. Fostul președinte a postat pe rețelele de socializare că a fost rănit de un glonț care i-a străpuns partea superioară a urechii drepte, iar Secret Service a confirmat că este în siguranță. Politicienii din Pennsylvania au condamnat imediat actul de violență pe rețelele de socializare.

Foto: Agerpres

Butler Memorial Hospital a demonstrat promptitudine și profesionalism în gestionarea acestui incident, reflectând standardele înalte de îngrijire pentru care este cunoscut. Independence Health System asigură flexibilitate și confort pacienților săi printr-o serie de servicii care nu necesită programare prealabilă, concepute pentru a răspunde prompt la diverse nevoi medicale.

FasterCare Urgent Care: Toate locațiile FasterCare Urgent Care sunt dotate cu echipe medicale complete și sunt deschise seara târziu și în weekend. Aici, pacienții pot primi tratamente rapide și eficiente pentru afecțiuni minore, precum și servicii medicale de rutină, cum ar fi vaccinările antigripale și examenele fizice.

Primary Care Weekends: Această unitate oferă îngrijire medicală convenabilă în zonele Latrobe, Mount Pleasant și North Huntingdon atunci când medicul de familie nu este disponibil. Pacienții au acces la radiografii și analize de sânge, dacă este necesar.

Clarion Family Medicine Residency Walk-in Clinic: Această clinică din zona Clarion oferă îngrijire medicală excelentă și disponibilitate convenabilă dimineața, acoperind de la vaccinuri antigripale până la tratamentul bolilor neașteptate.

Walk-in Wednesday: În zonele Westmoreland și Clarion, pacienții pot beneficia de mamografii anuale fără a avea nevoie de o prescripție, în fiecare miercuri. Această opțiune facilitează accesul rapid și simplu la screening-ul esențial pentru sănătatea femeilor.

QuikDraw: La locațiile QuikDraw și QuikDrawPLUS, testele de diagnosticare sunt simple și rapide. Pacienții pot veni cu recomandarea medicului pentru analize de sânge, radiografii sau EKG-uri, fără a necesita programare, deși alte teste pot necesita o programare prealabilă.

Orthopedics Walk-in Clinic: Această clinică ortopedică din Butler este deschisă pentru tratamentul rapid al leziunilor ortopedice și sportive la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste. Pentru traumatisme craniene sau leziuni de spate, pacienții sunt îndrumați către camera de urgență a spitalului pentru evaluare și tratament.

Urology Walk-in Clinic: Specialiștii în urologie din cadrul clinicii din Butler oferă îngrijire promptă pentru problemele urologice, eliminând astfel timpul de așteptare pentru o programare. Aceasta este o soluție ideală pentru pacienții care se confruntă cu dureri, disconfort sau alte simptome urologice.

În contextul incidentului care l-a implicat pe fostul președinte Donald Trump, spitalul Butler Memorial a atras atenția asupra capacităților sale de a gestiona cazuri complexe și de a oferi îngrijire medicală promptă și eficientă.

The entrance to Butler Memorial Hospital is closed and snipers are seen here as well @WTAE pic.twitter.com/gfnk46uPGN