Cu cât se vinde un teren de lângă casa lui Jeff Bezos

Dacă Jeff Bezos va dori să-și extindă imperiul imobiliar de lux din Florida, sigur îl va costa. Un vecin al fondatorului Amazon a scos la vânzare un teren gol de pe insula exclusivistă Indian Creek pentru 200 de milioane de dolari, scrie Daily Mail.



Proprietatea de 1,84 acri este situată în Indian Creek, o comunitate închisă și o insulă de barieră creată de om din comitatul Miami-Dade, Florida, Statele Unite, care are doar 41 de case.



Terenul respectiv a fost scos la vânzare în urmă cu mai puțin de două săptămâni, potrivit listei imobiliare. La un preț cerut de 200 de milioane de dolari, următorii proprietari ai 9 Indian Creek Island Road vor cheltui aproximativ 108,7 milioane de dolari pe acru pentru a deține terenul de pe insula ultra-exclusivă.

Insula este foarte bine păzită





Ilya Reznik, un broker al Reznik Group, a declarat pentru New York Post că terenul este „locul perfect pentru a-ți construi casa visurilor” și că un „plan conceptual de proiectare-construcție” pentru o proprietate de 25.000 m² al renumitului constructor miliardar Manny Angelo Varas va sta la dispoziția cumpărătorilor.



Rezidenților li se va asigura, de asemenea, securitate la nivel înalt, deoarece insula de 300 de acri este păzită 24/7 de propria sa forță de poliție și de controlul marin.

Reznik a spus că actualii proprietari au cumpărat terenul pentru 27,5 milioane de dolari în 2018 și că „planificau să construiască” pe proprietate, „dar apoi planurile s-au schimbat și au decis să îl vândă”.



Vânzătorii nu sunt dispuși să-și dezvăluie identitatea, dar Reznik a adăugat că este „mai interesant să știi că terenul este lângă casa lui Bezos decât cine este vânzătorul”.

Câte vile are Jeff Bezos pe această insulă

Bezos și-a renovat un al treilea conac pe insula exclusivistă la începutul acestui an, ducând investiția sa totală în zonă, cunoscută sub numele de „Bunkerul miliardarului”, la 237 de milioane de dolari.



Fondatorul Amazon a fost de acord să plătească 90 de milioane de dolari pentru o casă cu șase dormitoare într-o tranzacție în afara pieței, potrivit Bloomberg. Proprietatea de pe malul apei de pe insula strict închisă are o peluză mare în față și o piscină în aer liber.



Proprietatea este situată pe partea opusă a insulei față de cele două case învecinate pe care le-a achiziționat anul trecut.



Bezos a achiziționat două conace pe insula ultra-exclusivă anul trecut, unul pentru 68 de milioane de dolari în iunie și celălalt pentru 79 de milioane de dolari în octombrie. Acestea s-ar afla acum în construcție, iar miliardarul ar locui în al treilea conac.

Vedetele care au vile acolo

Indian Creek a atras anterior oameni precum Jay-Z și Beyoncé, precum și actualii investitori rezidenți Carl Icahn și Jared Kushner.



Kushner și Ivanka Trump și-au achiziționat casa pentru 24 de milioane de dolari în aprilie 2021 și au petrecut mai bine de doi ani renovând-o.



Se pare că Carl Icahn și-a cumpărat conacul în 1997 pentru 7,5 milioane de dolari, în timp ce bancherul columbian Jaime Gilinski a asamblat cinci proprietăți pentru a construi un complex familiei sale.



Starul fotbalului Tom Brady și soția sa de atunci, Gisele Bündchen, construiau, de asemenea, un „conac ecologic” pe această insulă, înainte de despărțirea lor.



Cântărețul spaniol Julio Iglesias este un rezident de multă vreme al insulei și deține mai multe proprietăți, după ce s-a mutat acolo în anii 1970.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News