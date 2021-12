Cozmin Guşă are COVID: Pedeapsă la final de an. Credeam că-i o simplă răceală

Cozmin Guşă a anunţat că are Covid.

"Asta da pățanie: am primit pedepse la final de an! Dumnezeu consideră totuși că ceva-ceva n-am făcut bine în 2021...

Azi o așteptam să sosească în vacanță pe fiica noastră, după patru luni departe de țară. Ieri pe la prânz ne-a anunțat că a fost testată pozitiv și rămâne carantinată în Scoția pe perioada sărbătorilor. N-are rost să vă descriu reacțiile familiei, aveți copii sau nepoți și știți cum poate fi ...Am făcut și eu temperatură, credeam că-i o răceală, m-am decis aseară să mă testez, și-am ieșit și eu pozitiv la test. Carantină la domiciliu până pe 31 Decembrie deci! Fiica mea e vaccinată (altfel n-o primeau la școală), eu nu sunt, am încredere că o să ducem boala bine amândoi.

Ca să facă haz de necaz, fiica mea a decretat că va fi o perioadă de două săptămâni de petrecut timp calitativ tată-fiică, o să pălăvrăgim despre tot ce n-am avut timp să vorbim, fie și la modul virtual! Plus lecturi, filme, gândit la aceste experiențe sumbre ale vieților noastre din pandemie, vieți ce-au fost sacrificate prea ușor de mai-marii lumii ce-au vrut să reseteze lumea printr-o molimă cât un război biologic. Mergem înainte prieteni, viața ne dă și bune și rele, de noi depinde cum le ducem.

Vă zic la final o vorbă pe care mi-a spus-o tata în copilărie, dar am înțeles-o mult mai târziu: 'Fiule, să ții minte că din viață scapă cine poate!'

Să petreceți bine de sărbători, să fiți sănătoși și voioși!", a scris Cozmin Guşă pe pagina sa de Facebook.

Cozmin Guşă a spus, recent, la DC News, că Bill Gates l-ar putea convinge să se vaccineze, cu o condiție

Cozmin Guşă a spus, mai în glumă, mai în serios, că e dispus să se vaccineze anti-Covid dacă va veni Bill Gates în România şi va acorda sprijin financiar presei din ţara noastră, aşa cum a făcut cu publicaţii din Vest.

Totul în contextul în care este celebră gluma - luată în serios de unii - cum că vaccinul împotriva noului coronavirus ar conţine un cip pe care, astfel, vrea să-l implanteze şeful Microsoft oamenilor. Iar cum românii sunt codaşii vaccinării, planul ar fi ca Bill Gates să rămână pe planetă doar cu românii şi bulgarii - şi ei mult în urmă la campania de vaccinare.

“Eu vreau să vină Bill Gates şi în România, să ne scoată din necazuri”, a spus Cozmin Guşă.

“Dacă vine, te vaccinează, Cozmin!”, i-a spus Bogdan Chirieac.

“Dacă vine cum a mers pe la presa occidentală – a făcut donaţii de 350 de milioane de dolari anul trecut, am văzut acolo The Guardian – 13 milioane de la Bill Gates, e o listă întreagă cu mari nume din presă – dacă acesta este sacrificiul şi vine şi dă bani la presa românească, mă vaccinez!”, a subliniat Cozmin Guşă.

