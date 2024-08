Publicația a spus că generalul-colonel Alexander Lapin a susținut că armata Kremlinului ar putea apăra eficient frontiera cu Ucraina. În consecință, el a dizolvat un consiliu interagenții format din ofițeri militari și oficiali de securitate locali și regionali, care ar fi fost însărcinat să ajute Moscova să formeze un răspuns coerent la o incursiune a Ucrainei, scrie Kyiv Independent, care citează WSJ.

Potrivit „corespondenților de război” ruși, cu câteva zile înainte de ofensiva forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk, comandamentul lui Lapin a avertizat Moscova că trupele ucrainene își măresc efectivele pe linia frontului. Cu toate acestea, potrivit surselor publicației, avertismentele lui Lapin au fost ignorate.

Drept urmare, armata ucraineană nu a întâmpinat nicio rezistență pe teritoriul din apropierea frontierei, iar în interiorul Rusiei nu existau forțe de apărare teritorială care să le încetinească înaintarea. În plus, forțele Kievului, intrând în regiunea Kursk, a bruiat comunicațiile. Militarii ruși nu și-au putut contacta comandamentul și, prinși în capcană, s-au împrăștiat în pădure.

Operațiunea fără precedent a armatei ucrainene a dus la capturarea orașului Sudja din regiunea Kursk și la distrugerea tuturor celor trei poduri peste râul Seim, aflate în apropiere de graniță.

Forțele ucrainene au înaintat 28-35 de kilometri în regiunea Kursk și au preluat până acum controlul asupra a 93 de așezări, potrivit comandantului șef Oleksandr Sîrski.

Ministerul rus al Apărării a anunțat abia pe 20 august că va înființa grupuri de trupe în regiunile Belgorod, Kursk și Bryansk pentru a apăra așezările de-a lungul graniței cu Ucraina.

Guvernul rus a avut nevoie de patru zile pentru a anunța o „operațiune antiteroristă” în regiunile Bryansk, Kursk și Belgorod, care se învecinează cu Ucraina.

Operațiunea în curs de desfășurare a Kievului are ca scop stabilirea unei „zone tampon” pe teritoriul Rusiei, prevenirea atacurilor transfrontaliere și devierea întăririlor ruse din estul Ucrainei, potrivit oficialilor ucraineni.

Potrivit Wall Street Journal, Rusia are un deficit critic de trupe de luptă. WSJ mai precizează că Lapin nu numai că a „deschis porțile” ofensivei ucrainene, dar greșeala sa este tipică pentru conducerea militară a Rusiei, adesea deconectată de la realitățile operațiunilor de luptă.

Anterior, Lapin a fost acuzat de liderul cecen Ramzan Kadîrov că a pierdut bătălia de la Lîman din regiunea Donețk, la o zi după ce Vladimir Putin a semnat decretul prin care Rusia a anexat acest teritoriu, pe lângă alte trei: Lugansk, Zaporojie și Herson, chiar dacă nu avea control integral asupra lor.

Kadîrov l-a numit pe Lapin un „om fără talent” și a spus că generalul nu a reușit să le furnizeze luptătorilor mobilizați muniție și comunicații, în timp ce el se „ascundea” în Lugansk.

Președintele Vladimir Putin i-a acordat lui Lapin titlul de Erou al Rusiei cu câteva luni înante să piardă Lîmanul, o înfrângere dureroasă pentru armata rusă. Atunci, Moscova a susținut că și-a retras trupele din orașul strategic.

General Lapin of Russia weakened the defense of the Kursk region shortly before a Ukrainian offensive, according to The Washington Post. The report states that he dissolved the council responsible for the region's defense a few months before Ukraine's operation. The article… pic.twitter.com/d6SxmpR3MF