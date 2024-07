Alianța interparlamentară privind China (Ipac) a organizat cel de-al patrulea summit anual la Taipei în această săptămână, la care au participat aproximativ 50 de parlamentari din 23 de țări.

Scopul coaliției este de a contracara amenințările din partea Chinei și de a schimba politicile interne privind China în țările membrilor. Locația din acest an a fost întotdeauna menită să înrăutățească situația Partidului Comunist Chinez (PCC), care consideră Taiwanul ca fiind propriul său teritoriu. În zilele premergătoare reuniunii, au apărut rapoarte conform cărora unii delegați au fost contactați de diplomați chinezi în ceea ce aceștia au declarat a fi o "încercare clară de intimidare și descurajare" a participării lor.

Li s-a explicat "de ce nu ar trebui să se amestece în chestiunea Taiwanului" sau li s-au oferit călătorii în China în schimb, "ca și cum ar putea fi cumpărați"

Luke de Pulford, director executiv al Ipac, a declarat că unii au primit apeluri sau cereri de întâlniri programate în același timp cu summitul pentru "a le exprima de ce nu ar trebui să se amestece în chestiunea Taiwanului", sau li s-au oferit călătorii în China în schimb, "ca și cum ar putea fi cumpărați".

De Pulford a declarat că Beijingul a vizat doar țările "unde au crezut că le pot intimida".

"Vreau să spun că este vorba doar de lucruri remarcabil de agresive, care sunt foarte asertive, care depășesc masiv limitele", a declarat el pentru Guardian. "Au fost toate țările din sudul global și cred că este un mod cu adevărat șocant de a se comporta", a completat acesta.

Ambasadorii chinezi au sunat în trecut membrii Ipac pentru a le cere să își retragă semnăturile de pe comunicate. De asemenea, aceștia au fost sancționați sau vizați de atacuri cibernetice chineze.

Miriam Lexmann, membră slovacă a Parlamentului European, a declarat că se numără printre cei vizați de oficialii diplomatici chinezi locali.

"M-am născut în Cehoslovacia comunistă și îmi amintesc de acest tip de comportament atunci când rudele mele erau chemate la sediul partidului comunist, pentru intimidare și interogatoriu, deoarece doreau să călătorească în străinătate ... sau aveau îngrijorări cu privire la regimul comunist", a declarat Lexmann la summit.

Marți după-amiază, Ipac a prezentat noi membri reprezentând șapte parlamente mondiale, inclusiv din Taiwan pentru prima dată, și Insulele Solomon, care au schimbat recunoașterea diplomatică de la Taiwan la China în 2019.

Decizia țării sale a creat "complexități și provocări"

Peter Keniloria, deputat de opoziție și fiul primului prim-ministru al Insulelor Solomon, a declarat că decizia țării sale a creat "complexități și provocări" care ar trebui inversate.

"Din punct de vedere istoric, relația care a existat cândva între Insulele Solomon și Taiwan a fost puternică și profund înrădăcinată în parteneriat și colaborare reciprocă", a spus el. "În zilele noastre, mă tem că nu pot spune același lucru. Recunosc complexitatea și provocările cu care se confruntă acum ambele națiuni ale noastre ca urmare a acestor acțiuni și afirm că este dorința mea personală să văd această relație revenind la forța de odinioară", a detaliat acesta.

Ipac a condamnat vehement încălcările drepturilor omului comise de PCC în Xinjiang și a făcut lobby în sprijinul mișcării pro-democrație din Hong Kong, în special al activistului și mogulului media încarcerat, Jimmy Lai. Organizația se autointitulează "un proiect al legislatorilor pentru legislatori", pentru a promova democrația, a aborda amenințările la adresa sistemelor bazate pe norme și pe drepturile omului ce sunt presate de ascensiunea Chinei.

Marți, summitul a aprobat planurile de "limitare a denaturării de către RPC [Republica Populară Chineză] a Rezoluției 2758 a ONU". Această rezoluție a fost adoptată în 1971, recunoscând în mod oficial RPC condusă de PCC drept "singurii reprezentanți legali ai Chinei" la ONU și expulzând guvernul condus de Chiang Kai-shek al Republicii Chineze (RPC).

Oficialii chinezi și mass-media susțin frecvent că rezoluția afirmă principiul unei singure Chine al PCC (care include revendicarea lor asupra Taiwanului) și folosesc mass-media de stat pentru a ataca analiștii și alte persoane care contestă acest lucru. Guvernul taiwanez, analiștii și alții au acuzat PCC că a interpretat greșit rezoluția, care nu menționează Taiwanul sau Republica Populară Chineză.

"Este foarte complicat. Și pentru cei mai mulți oameni devine doar ca, 'eh, este un teritoriu prea complicat pentru a vorbi' "

De Pulford a declarat că acțiunea de contracarare a caracterizării eronate a rezoluției de către China a fost parțial pentru a aborda subiecte "spinoase". Subiectele "spinoase" adesea îndepărtează oamenii de problema Taiwanului.

"Este foarte complicat. Și pentru cei mai mulți oameni devine doar ca, 'eh, este un teritoriu prea complicat pentru a vorbi'", susține De Pulford.

Doi deputați din Taiwan s-au alăturat, de asemenea, pentru prima dată, în ceea ce The Guardian înțelege că a fost un anunț tardiv. Unul dintre cei doi, Chao-Tzu Chen, a fost neclar cu privire la detaliile organizării, dar a declarat că evenimentul a fost "în conformitate cu filosofia mea".

Cecelia Requena, senator bolivian din opoziție și copreședinte al summitului, a declarat pentru The Guardian că există preocupări majore cu privire la influența Chinei asupra guvernului bolivian. Tot ea a discutat despre implicarea comercială a Chinei în construirea infrastructurii și în proiectele de distrugere a mediului. Cecelia Requena a spus că Republica Populară Chineză și Rusia preiau controlul asupra resurselor din America Latină fără prea multă rezistență, dar politicienii locali sunt speriați să riposteze.

"Modul în care ne raportăm la China trebuie să fie îmbunătățit pentru ca interesele noastre naționale să fie respectate", a declarat Requena.

Într-o declarație, Ministerul de Externe al Chinei a declarat pentru Associated Press că se opune oricărei forme de schimburi oficiale între partenerii săi diplomatici și Taiwan și că Ipac nu are "nicio credibilitate", conform The Guardian.

