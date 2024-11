Celebritățile care îi susțin pe Donald Trump sau Kamala Harris

Poate influența celebrităților să îi convingă pe alegători în privința alegerilor din SUA?

Cu mulți dintre cei mai mari artiști din muzică și film din lume susținând-o, candidata democrată Kamala Harris cu siguranță speră că da.

Democrații s-au bucurat de mult timp de un avantaj în ceea ce privește susținerea celebrităților, avantaj care a crescut odată cu ascensiunea republicanului Donald Trump în politică. Totuși, după cum a demonstrat campania lui Hillary Clinton din 2016, sprijinul vedetelor nu este întotdeauna suficient.

Conform unui sondaj recent realizat de YouGov, aproximativ unul din 10 americani (11%) spune că o celebritate l-a făcut să-și reconsidere poziția cu privire la o problemă politică, iar 7% afirmă că au susținut un candidat politic datorită unei aprobări din partea unei celebrități.

Nici Donald Trump nu s-a lăsat mai prejos și a venit și el cu un grup de vedete și persoane publice americane care îl susțin. Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din SUA din 2024, iată ce vedete susțin fiecare dintre cei doi candidați.

Suținătorii Kamalei Harris

The Avengers (Universul Cinematic Marvel)

Într-un clip distribuit pe rețelele sociale de starul din Hulk, Mark Ruffalo, actorii din Avengers s-au adunat pentru a-și arăta sprijinul față de Kamala Harris.

Actrița din Black Widow, Scarlett Johansson, vedeta din Captain America, Chris Evans, și actorul din Iron Man, Robert Downey Jr., apar în video, alături de Don Cheadle și britanicul Paul Bettany.

Ruffalo a menționat schimbările climatice, educația și drepturile reproductive ale femeilor printre problemele pe care ar trebui să le ia în considerare alegătorii.

„Ne-am întors,” a scris el în descrierea postării. „Haideți să #NeUnimPentruDemocrație. În #EndgameulAlegerilor, fiecare vot contează.”

Taylor Swift

Mega-starul pop și-a confirmat sprijinul pentru Kamala Harris în septembrie, postând o fotografie în care își ține în brațe pisica, Benjamin Button – o aluzie la comentariile lui JD Vance, partenerul lui Trump, care a numit-o "femeie fără copii și cu pisici."

Swift le-a spus celor 283 de milioane de urmăritori ai săi: „Votez pentru Kamala Harris pentru că luptă pentru drepturile și cauzele care au nevoie de un adevărat războinic să le susțină. Cred că este un lider calm și talentat, și sunt convinsă că putem realiza mult mai mult în această țară dacă suntem conduși de liniște, nu de haos.”

Ca răspuns, Trump a declarat că Swift va „plăti un preț” pentru comentariile sale.

Arnold Schwarzenegger

Starul de filme de acțiune și fostul guvernator republican al Californiei a declarat că va vota de data aceasta pentru democrați, afirmând: „Voi fi mereu american înainte de a fi republican.”

Într-o postare lungă pe rețelele sociale, Schwarzenegger a spus că nu „îi place niciunul dintre partide în acest moment” și că, de obicei, nu „face recomandări politice”, dar a simțit că trebuie să vorbească deschis.

A continuat prin a-l critica dur pe Trump pentru respingerea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020, spunând că acest gest este „cât se poate de anti-american”.

A încheiat spunând că țara are nevoie să „închidă acest capitol din istoria americană, și știu că fostul președinte Trump nu va face asta. Va dezbina, va insulta și va găsi noi modalități de a fi mai anti-american decât a fost deja, iar noi, poporul, nu vom primi nimic altceva decât mai multă furie.”

Jennifer Lopez

Actrița și cântăreața a luat cuvântul în timpul unui miting al democraților din Las Vegas, criticând afirmațiile făcute la un miting de susținere a lui Trump despre Puerto Rico, descris ca „o insulă plutitoare de gunoaie”.

„Nici nu poți scrie cuvântul 'American' fără 'Rican'”, a replicat ea.

Lopez le-a spus susținătorilor că este „o femeie americană” și „o fiică mândră a Puerto Rico”.

Madonna

Regina pop Madonna a dezvăluit că s-a întors acasă în SUA după o călătorie la Paris pentru a vota pentru Kamala Harris.

Alături de o serie de fotografii din timpul petrecut în capitala Franței, cântăreața, în vârstă de 66 de ani, a scris pe rețelele de socializare: „Parisul a fost atât de distractiv! A fost greu să plec, dar a trebuit să mă întorc acasă ca să VOTEZ pentru Kamala Harris ca președinte!!!!”

Beyonce

Beyoncé a apărut la un miting al democraților în Houston, Texas, în octombrie, spunându-le alegătorilor: „Trebuie să cântăm o melodie nouă.”

Vedeta a declarat că nu a venit la eveniment în calitate de celebritate, ci „ca mamă”.

Ea a adăugat: „O mamă care își dorește din suflet un viitor pentru copiii ei și pentru toți copiii noștri, un viitor în care avem libertatea de a ne controla propriile corpuri, un viitor în care nu suntem dezbinați.”

Charli XCX

La începutul anului, Harris a îmbrățișat trendul de pe rețelele sociale „brat summer”, inspirat de cel mai recent album al vedetei pop britanice Charli XCX, Brat.

Totul a început după ce cântăreața și compozitoarea, al cărei nume real este Charlotte Emma Aitchison, a scris într-o postare pe X: „kamala ESTE brat”.

Ulterior, ea a declarat pentru New York Magazine: „Să fii de partea corectă a democrației, de partea corectă a drepturilor femeilor, este extrem de important pentru mine... Sunt bucuroasă să ajut la prevenirea prăbușirii democrației pentru totdeauna.”

„Brat” a fost desemnat acum cuvântul anului de Collins, care a spus că termenul a inspirat un stil de viață „caracterizat de o atitudine încrezătoare, independentă și hedonistă.”

Bruce Springsteen

Legenda rock Bruce Springsteen se numără și el printre vedetele care au participat la mitinguri democrate.

Într-un spectacol susținut pe scenă în Clarkston, Georgia, el a folosit momente dintre piesele sale pentru a sublinia că Harris va apăra democrația și va lupta pentru drepturile reproductive ale femeilor.

„El nu înțelege această țară, istoria ei sau ce înseamnă să fii american,” a spus Springsteen despre Trump.

Eminem

Rapperul a participat la un miting în orașul său natal, Detroit, Michigan, unde l-a prezentat pe Barack Obama.

Fostul președinte a glumit că a „observat că palmele îi sunt transpirate” (referință la o piesă foarte cunoscută a artistului) înainte de a recita câteva versuri din hitul premiat cu Grammy, „Lose Yourself”.

Eminem le-a spus celor din public că Harris „susține un viitor pentru America în care aceste libertăți și multe altele vor fi protejate și respectate”.

Billie Eilish, Jennifer Aniston, Samuel L. Jackson, Spike Lee și Cher se numără printre vedetele care au susținut-o pe Harris.

Suținătorii lui Donald Trump

Susținătorii celebri ai domnului Trump s-ar putea să nu fie la fel de strălucitori, dar are câțiva care au o priză profundă pentru baza sa de alegători.

Elon Musk

Milionarul din domeniul tehnologiei a donat 75 de milioane de dolari (58 de milioane de lire sterline) unei organizații de campanie pe care a înființat-o pentru a susține candidatura lui Trump la președinție.

Musk a susținut anterior democrații, dar în ultimele luni a devenit un susținător vocal al lui Trump și s-a alăturat candidatului republican pe scenă la un miting în Pennsylvania.

La eveniment, Musk, care conduce Tesla și SpaceX, s-a zbenguit pe scenă și a descris alegerile ca fiind o „situație care trebuie câștigată”.

Hulk Hogan

Se pare că wrestlingul și politica se intersectează, cu personalități celebre care își exprimă susținerea pentru candidați. Starul de wrestling pare să aibă un impact considerabil, nu doar prin statutul său de celebritate, ci și prin energia pe care o aduce la evenimentele politice. Această combinație de divertisment și politică poate influența percepțiile alegătorilor și poate mobiliza o bază de susținători dedicată.

Hulk Hogan se numără printre celebritățile care îl susțin public pe Donald Trump, apărând la Convenția Națională Republicană în vară și la un miting în New York luna trecută.

El le-a spus "Trumpamaniacilor" de la Madison Square Garden că a câștigat titluri de categorie grea și a "aruncat la pământ" "giganți", dar energia de la miting a fost "ceva ce nu am mai simțit niciodată". El a descris-o ca fiind "cea mai puternică forță din univers".

Mel Gibson

Se pare că starul de la Hollywood, Mel Gibson, va vota pentru Donald Trump.

Conform site-ului de divertisment american TMZ, atunci când a fost întrebat despre alegeri, actorul a răspuns: "Nu cred că va surprinde pe cineva cu cine voi vota."

El a spus că votul pentruTrump ar fi "o presupunere destul de bună" și a adăugat, potrivit surselor: "Știu cum va fi dacă o lăsăm pe Kamala să ajungă președinte și nu va fi bine. Un parcurs mizerabil - un parcurs dezamăgitor. Nu are politici de care să vorbim. Și are IQ-ul unui stâlp de gard."

Dennis Quaid

Actorul american, cunoscut pentru filme precum The Parent Trap și The Day After Tomorrow, a susținut un discurs la un miting pentru Trump în Coachella, California, în octombrie.

„Este timpul să ne alegem o parte,” le-a spus el celor din public. „Vom fi o națiune care apără constituția? Sau Tik-Tok? Vom fi o națiune a legii și ordinii? Sau vom avea granițe complet deschise?”

Jon Voight

Veteranul actor Jon Voight, care este tatăl Angelinei Jolie, a fost un susținător al lui Trump de mult timp.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, el le-a spus urmăritorilor săi: „Ne aflăm acum într-o perioadă a celei mai întunecate plăgi vreodată. Iar șansa noastră, singura noastră șansă, este în noiembrie.”

Voight i-a acuzat pe colegii săi din Hollywood care o susțin pe Harris că „fac videoclipuri încercând să spăle creierul americanilor pentru a face cea mai periculoasă alegere”.

Jake Paul

YouTuberul și boxerul profesionist Jake Paul a împărtășit de asemenea un mesaj video în care îl susține pe Trump.

El a intitulat clipul: „Pe cine susțin pentru președinte și de ce ar trebui să faci și tu același lucru...”, dar a început prin a spune că a fost „emoționat și speriat” să-l realizeze din cauza posibilelor repercusiuni asupra carierei sale.

Îndemnându-și urmăritorii să facă propriile cercetări și să nu asculte doar de „starurile pop preferate”, el a spus că și-a anulat dreptul de a vota după ce s-a mutat în Puerto Rico pentru cariera sa de boxer - dar că vrea să le prezinte milioanelor sale de urmăritori „fapte, cifre și date corecte pentru a-i încuraja să voteze în direcția potrivită pentru a salva America”.

Lucrurile „nu sunt bune” în Statele Unite în acest moment, a spus el, ceea ce arată „că suntem mai împărțiți ca niciodată”. A adăugat: „Care este problema? Democrații au fost la putere în 12 din ultimii 16 ani, așa că, dacă nu suntem mulțumiți... atunci cine este de vină?”

Kid Rock

Muzicianul a fost prezent la mai multe mitinguri ale lui Trump și s-a exprimat deschis în sprijinul candidatului republican la președinție pe rețelele sociale.

Într-un videoclip recent, el a oferit un răspuns legat de susținerea lui Eminem pentru Harris, spunând că a fost prieten cu rapperul timp de ani de zile, dar nu este de acord cu politica sa.

El a lăudat atât pe Eminem, cât și pe „oameni ca Taylor Swift pentru că au avut curajul să se exprime”, dar a afirmat că poziția sa este „neechivoc MAGA, pentru că știu în inima, mintea, corpul și sufletul meu că președintele Trump va face America din nou măreață”, potrivit Sky News.

