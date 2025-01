Cele mai bune 52 de locuri din lume de vizitat în 2025, desemnate de The New York Times

„Sud-vestul Angliei a fost desemnat drept destinația numărul 1 din lume pentru 2025, într-un clasament prestigios realizat de The New York Times.

Regiunea se află în fruntea unei liste anuale de 52 de destinații „de top” întocmite de The New York Times (NYT), care încurajează explorarea zonei datorită legăturilor sale puternice cu Jane Austen, anul 2025 marcând 250 de ani de la nașterea acesteia. Jane Austen (1775–1817) a fost o scriitoare britanică renumită, considerată una dintre cele mai importante figuri literare ale literaturii engleze.

Alte locuri incluse pe această listă sunt Groenlanda, Sydney, Scoția, East London, dar și Statele Unite ale Americii.

Sydney a câștigat un loc în clasament datorită renumelui său de „paradis al fructelor de mare”

Explicând de ce sud-vestul Angliei ocupă locul întâi în acest an, The New York Times menționează: „Fanii lui Jane Austen au un motiv întemeiat să exploreze sud-vestul Angliei anul acesta: se împlinesc 250 de ani de la nașterea sa, iar sărbătorile sunt pretutindeni.

Hampshire a fost atât locul nașterii lui Austen, cât și o sursă de inspirație; ca romancieră, ea a fost cel mai prolifică în acest peisaj idilic. Vizita la casa acesteia vor da șansa turiștilor de a vedea expoziții, festivaluri tematice, dar și "unele dintre cele mai frumoase peisaje din Regatul Unit".

„Târgul Jane Austen Country Fair” va anima Steventon în luna iulie, în timp ce Southampton va prezenta biroul de scris portabil al lui Austen și va găzdui spectacolul satiric de succes „Pride and Prejudice* (*Sort Of).”

Explicând includerea Groenlandei pe listă, The New York Times menționează viitorul său „nou aeroport internațional” și adaugă că acesta „se așteaptă să atragă numeroși vizitatori dornici să admire Aurora Boreală, ghețarii impozanți, fiordurile și alte atracții de pe această uriașă insulă arctică”.

Sydney a câștigat un loc în clasament datorită renumelui său de „paradis al fructelor de mare” și a rețelei de metrou în continuă extindere. Publicația explică: „Nu poți locui în Sydney fără un respect profund pentru mare, unde se găsesc atât hrană, cât și atracții numeroase”. Se recomandă turiștilor să viziteze Piața de Pește din Sydney, care va beneficia anul acesta de un nou pavilion modernizat.

În ceea ce privește Scoția, „Flow Country” a devenit prima zonă recunoscută de UNESCO. The New York Times adaugă: „Este unul dintre cele mai mari depozite de carbon din lume, ceea ce îl face esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Este habitatul unei faune extrem de diverse. Și, pe deasupra, este uluitor de frumos”.

Despre East London, publicația afirmă că este „cel mai nou centru cultural” al capitalei britanice. Ziarul subliniază mai multe deschideri importante, inclusiv noul teatru Sadler’s Wells East pentru dans contemporan, care va fi inaugurat în februarie, și depozitul V&A East, care va dezvălui un centru dedicat lui David Bowie în septembrie.

52 de locuri de vizitat în 2025, conform New York Times

Anglia lui Jane Austen Insulele Galápagos, Ecuador Muzeele din New York Assam, India Thailanda „White Lotus” Groenlanda Aix-en-Provence, Franța Sun Valley, Idaho Lumbini, Nepal Sydney, Australia Coimbra, Portugalia Angola Hamburg, Germania Nicaragua Munții Dolomiți, Italia Asheville, Carolina de Nord Râul Magdalena, Columbia Los Cabos, Mexic Alishan, Taiwan Flow Country, Scoția Kristiansand, Norvegia Bukhara, Uzbekistan Lexington și Concord, Massachusetts Canfranc, Spania Benin City, Nigeria Amsterdam New Orleans Raja Ampat, Indonezia Delphi, Grecia Toyama, Japonia Ţara Bască Franceză Kilifi, Kenya Insulele Virgine Britanice Insulele Lofoten, Norvegia East London Arhipelagul Stockholm, Suedia Kutaisi, Georgia Osaka, Japonia Detroit Canalul Trent-Severn, Ontario Montserrat, Spania Australia de Vest Washington, D.C. Valea Nangma, Pakistan Ruta de ciclism Sicily Divide Ollantaytambo, Peru Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Huangshan, China Milano Bulgaria Rotterdam, Olanda Montserrat, Caraibe

