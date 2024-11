Ce vrea președintele rus Vladimir Putin cu adevărat de la alegerile din SUA - Politico

Atunci când Donald Trump a câștigat Casa Albă în 2016, la Moscova au sărit dopurile de la șampanie.

Opt ani, două alegeri și un asalt total asupra Ucrainei mai târziu, bulele de speranță au dispărut și au fost înlocuite cu înghițituri dulci-amărui de ”schadenfreude”.

În timp ce opinia convențională ar putea fi că Rusia îl dorește din nou pe Trump, realitatea este că niciunul dintre cei doi posibili viitori președinți nu este în măsură să ofere tot ceea ce își dorește Moscova.

Să începem cu Trump: Încă din prima sa campanie prezidențială, candidatul republican s-a bucurat de un anumit nivel de admirație din partea Moscovei. Mai exact, președintele rus Vladimir Putin admiră admirația lui Trump față de, ei bine, Putin.

„Putin este un om scund și vanitos”, spune Nina Khrushcheva, profesor la The New School din New York și strănepoata fostului premier sovietic Nikita Khrushchev.

„Kremlinului îi place faptul că Trump, un om înalt și bogat, îl admiră absolut pe Putin. Asta îi dă lui Putin un avantaj”, a adăugat ea.

Și în timp ce personalitatea de om puternic a lui Trump și estetica de om bogat, cu bronz fals, ar putea fi deranjante pentru puritanii din Europa de Vest, elita rusă nu este străină de afișarea ostentativă a bogăției și nici de tendințele аutocratice ale politicienilor săi.

Poziția față de Ucraina

Gândirea conspiraționistă a lui Trump rezonează, de asemenea, cu o credință adânc înrădăcinată în rândul multor ruși, alimentată de politicienii și propaganda lor, conform căreia americanii obișnuiți sunt ținuți ostatici de un stat profund.

Cea mai mare atracție pentru Kremlin în ceea ce îl privește pe Trump este, desigur, poziția sa cu privire la Ucraina. Candidatul republican s-a angajat să pună capăt războiului într-o singură zi, probabil prin forțarea Kievului să facă concesii teritoriale. Candidatul pentru funcția de vicepreședinte al SUA, JD Vance, este un critic feroce al acordării unui ajutor mai mare Ucrainei.

„Putin are nevoie disperată de o victorie. Un conflict prelungit pe care nu este capabil să îl câștige nu îi ajută legitimitatea”, a declarat Abbas Gallyamov, un fost redactor de discursuri de la Kremlin.

Există, totuși, un dezavantaj pentru Trump. Așa cum Moscova a învățat pe pielea sa în timpul primului său mandat, Trump nu își ține întotdeauna promisiunile. Mai exact, el nu a reușit să repare relațiile cu Rusia și să ridice sancțiunile occidentale pentru capturarea Crimeei și a estului Ucrainei.

Opt ani mai târziu, în timp ce planul de invazie de trei zile al lui Putin se îndreaptă spre sfârșitul celui de-al treilea an, Moscova se îndoiește că ostilitatea Washingtonului va fi înlăturată chiar și de cel mai prietenos președinte al Kremlinului.

„Alegerile nu vor schimba nimic pentru Rusia, deoarece candidații reflectă pe deplin consensul bipartizan conform căruia țara noastră trebuie învinsă”, a scris Dmitry Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, într-o postare pe Telegram.

El a calificat drept „banalități” cuvintele lui Trump privind încetarea războiului și buna sa relație cu Rusia.

„El nu poate opri războiul. Nu într-o zi, nu în trei zile, nu în trei luni. Și dacă încearcă cu adevărat, el ar putea fi noul JFK”, a adăugat Medvedev.

„Indiferent cine câștigă alegerile, nu vedem nicio perspectivă ca America să își schimbe cursul rusofob”, a declarat ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la începutul acestei săptămâni.

Acord de dezarmare nucleară

În mod revelator, ministrul adjunct rus de externe, Sergei Ryabkov, l-a pus pe Trump la punct în această lună, după ce fostul președinte american a susținut că a fost aproape să ajungă la un acord de dezarmare nucleară cu Moscova și Beijing în timpul primului său mandat.

„Nu, acest lucru nu corespunde realității”, a spus Ryabkov.

Apoi este Harris, candidatul care a primit sprijinul sarcastic al lui Putin în septembrie.

Președintele Joe Biden a fost „favoritul nostru, dacă se poate spune așa”, a declarat Putin în timpul unui panel la Forumul Economic de Est din Vladivostok, un eveniment menit să încurajeze investițiile în regiunile estice ale Rusiei.

Odată ce Biden s-a retras din cursă, Putin a spus că Rusia va face ceea ce președintele democrat le ceruse susținătorilor săi și o va „susține” pe Harris.

„Are un râs atât de expresiv și de contagios, încât arată că se descurcă bine”, a spus Putin, stârnind râsete din partea publicului său.

Gallyamov, fostul redactor de discursuri al Kremlinului, a fost disprețuitor față de comentariile lui Putin. „Este o operațiune tradițională de acoperire a KGB-ului, menită să-l avantajeze pe Trump”, a spus el.

Krushcheva a spus că acestea ar putea conține totuși un sâmbure de adevăr.

Sfârșitul războiului

Promisiunea lui Trump de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, chiar și unul care să asigure un teritoriu pentru Moscova, ar putea să nu fie rezultatul preferat al lui Putin. „El a făcut din război piesa centrală a moștenirii sale și, prin urmare, îl va purta atâta timp cât va avea nevoie, va dori și va putea”, a declarat Krushcheva.

Harris ar putea contribui la acest lucru prin prelungirea unui statu-quo despre care Moscova crede că joacă în favoarea sa, pe măsură ce hotărârea Occidentului slăbește în fața ofensivei Rusiei.

În calitate de campion al establishmentului politicii externe americane, Harris îi oferă lui Putin și un adversar perfect, precum și o justificare pentru războiul său fără sfârșit împotriva a ceea ce el numește „hegemonia americană”.

Oricare ar fi preferințele sale, Kremlinul pare să creadă cu siguranță că este implicat în joc. Serviciile americane de informații și experții în tehnologie au acuzat Rusia că continuă să răspândească videoclipuri deep-fake și alte dezinformări menite să influențeze campania.

În timp ce o mare parte din conținut vizează tabăra democrată - o poveste bizară susținea că Harris a împușcat un rinocer pe cale de dispariție în Zambia - acesta pare, de asemenea, conceput pentru a submina încrederea în vot în general. Presa rusă de stat a descris perioada premergătoare alegerilor ca fiind între un circ și o zonă de război, conform POLITICO.

