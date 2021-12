Ce este PRAFUL DE DIAMANT, fenomenul meteo spectaculos care apare iarna. Meteorologul Elena Corduneanu: Cristale de gheață

Un fenomen neobișnuit a apărut în Rusia din cauza condițiilor meteorologice. Este vorba despre așa numitul "praf de diamant", observat la Moscova, acolo unde temperaturile au coborât până la -20 de grade. Meteorologul Elena Corduneanu a explicat la Realitatea Plus cum apare acest fenomen meteo.

"Păi este un fenomen frumos, într-adevăr, dar este comparativ cu ceața pe care noi o trăim. Avem și noi praf de diamant, dar nu cred că avem ocazia să îl vedem. Adică are cam aceleași condiții de formare ca ceața, fără nori, cu cer senin, cu inversiune termică la sol, adică foarte rece la sol și mai cald sus. Diferența este că sub această inversiune este foarte frig, nu ca la ceață, adică ați văzut că la Moscova au fost -20 de grade și atunci vaporii de apă din aer nu mai trec în stropi, cum se formează ceața pe la noi, ci direct în cristale de gheață. Lucesc din cauza soarelui și din cauza asta i se spune "praf de diamant", de altfel, acest fenomen este frecvent în Antarctica, în zonele arctice, dar și acolo unde se îndeplinesc aceste condiții despre care am vorbit. Nu e periculos deloc, nici măcar ca ceața pentru că nu se reduce vizibilitatea. E foarte frumos.", a declarat meteorologul Elena Corduneanu.

Va fi CALD de CRĂCIUN în România

"Pentru finalul de săptămână, rămânem cu o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, iar precipitațiile, care în ultimele zile au fost predominant sub formă de ninsoare, acestea se vor transforma în mai ales ploi, cel puțin pe partea de vest și nord-est, unde valorile termice vor crește încă de joi noapte. Aici pătrunde o masă de aer mai caldă și precipitațiile vor fi în transformare.

Pentru ziua de Crăciun ar trebui să înregistrăm la amiază valori ce se vor încadra între 2-3 grade pe partea de nord, și undeva între 13-15 grade în partea de sud, cu o maximă în jurul a 11 grade în zona Capitalei. În general, precipitațiile vor fi slab cantitative, iar vântul va prezenta unele intensificări în zonele de munte, acolo unde așa cum am precizat, vor fi pentru vineri ninsori în nordul Orientalilor, sâmbătă acestea vor fi mai ales pe creastă, iar de duminică și în restul zonei montane.", a explicat, ieri, meteorologul Mihaela Raicu, la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

