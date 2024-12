Casa din „Home Alone”, vândută de Crăciun. Cum arată acum, la 34 de ani de la apariția filmului

Situată în statul Illinois, această proprietate istorică a fost scoasă la vânzare în luna mai a acestui an, cu un preț de listare de 5,25 milioane de dolari (aproximativ 4,11 milioane de lire sterline).

Conform site-ului Coldwell Banker Realty, unde a fost listată casa, anunțul este acum marcat cu „sale pending”, ceea ce indică faptul că vânzătorul a acceptat o ofertă.

Reședința, a cărei fațadă a fost utilizată ca decor principal în filmele „Singur Acasă” (1990) și „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (1992), este o adevărată bijuterie arhitecturală. Construită în 1921, casa oferă 9.000 de metri pătrați (836 de metri pătrați) de lux, incluzând cinci dormitoare, șase băi, patru șeminee, două camere de spălat rufe, două jacuzzi, un bar, o sală de recreere, o sală de sport, un cinematograf privat și chiar un teren de sport interior.

The Home Alone house is currently for sale. And they ruined it



Bring back the wall paper, gold fixtures, and red carpets pic.twitter.com/aMeV0bSFHy