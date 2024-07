Campania lui Trump amenință cu un război civil dacă nu va fi ales. Discursul e promovat de tot mai mulți republicani

George Lang, senator de stat, a făcut această afirmație în timpul unei introduceri tumultuoase pentru JD Vance, colegul său de partid și senator american din partea statului Ohio.

„Îmi este teamă că, dacă pierdem această rundă, va fi nevoie de un război civil pentru a salva țara, și va fi salvată”, a spus Lang în fața unui public republican la fostul liceu al lui Vance din Middletown, Ohio. „Este cel mai mare experiment din istoria omenirii și, dacă ajungem la un război civil, sunt bucuros că avem oameni ca ... Trump și președintele național al grupului, Mark „Smitty” Smith, de partea noastră”, a spus Lang.

Declarațiile scandaloase au fost făcute după ce Lang a urcat pe scenă, și-a ridicat pumnul în aer și a strigat „luptați, luptați, luptați” într-un mod asemănător cu gestul lui Trump, când acesta a încurajat mulțimea la un miting în Butler County, Pennsylvania, pe 13 iulie, la scurt timp după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat.

După ce a vorbit presei locale, Lang, care a fost ales în senatul Ohio în 2021 după ce a servit în camera inferioară a statului, și-a exprimat regretul pentru remarcile sale. A dat vina pe faptul că ar fi fost prea „entuziasmat”.

„Regret remarcile divizive pe care le-am făcut în entuziasmul momentului pe scenă”, a postat el pe platforma X. „Mai ales în lumina tentativei de asasinat a președintelui Trump de săptămâna trecută, ar trebui să fim cu toții atenți la ceea ce se spune la evenimentele politice, inclusiv eu.”

Amenințări similare au fost făcute și la Convenția Națională Republicană. Guvernatorul Virginiei de Vest, Jim Justice, a declarat: „Motivul principal pentru care suntem aici, motivul principal pentru tot ceea ce se întâmplă în această mare țară astăzi este unul singur: devenim complet dezlănțuiți dacă Donald Trump nu este ales în noiembrie.”

Kevin Roberts, președintele fundației conservatoare Heritage Foundation, a făcut declarații similare în luna aprilie, sugerând că țara se află în mijlocul unei „a doua Revoluții Americane” care va fi pașnică „dacă stânga permite asta.” Aceste remarci au fost făcute în podcastul „War Room” al lui Steve Bannon, unde Roberts a adăugat că republicanii „sunt în procesul de a recupera această țară.”

Comentariile lui Roberts au provocat îngrijorări, iar democrații le-au interpretat ca fiind amenințări. Marianne Williamson, fost candidat prezidențial democrat, a scris pe platforma X: „Ideea lor de a doua Revoluție Americană este de a o anula pe prima de fapt.”

James Singer, care era în acea perioadă purtătorul de cuvânt al campaniei de realegere a președintelui Joe Biden, a declarat că Trump și aliații săi „visează la o revoluție violentă pentru a distruge ideea de America.”

În primele sale remarci publice în calitate de principal candidat democrat la președinție, Kamala Harris a promis să învingă doi inamici: Donald Trump și „agenda sa extremă, Proiectul 2025”.

Comentariile lui Harris au adus în prim-plan Proiectul 2025, pentru prima dată după câteva luni, un manifest conservator de 900 de pagini condus de Heritage Foundation, o organizație de extremă dreapta. Democrații folosesc acest document pentru a evidenția potențialele amenințări în cazul unei noi victorii a lui Trump în Casa Albă.

Deși fostul președinte susține că campania sa nu este afiliată cu Proiectul 2025 și nu susține toate ideile acestuia, mai mult de 100 de membri Heritage Foundation care au condus eforturile de realizare ale planului care conține un număr însemnat de politici fasciste au servit în administrația sa, iar multe dintre propunerile proiectului se aliniază cu platformele lui Trump și ale Partidului Republican. Mai Mult decât atât, Karoline Leavitt, secretara de presă a campaniei lui Trump, face parte inclusiv din eforturile de recrutare ale Proiectului 2025.

