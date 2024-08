Campania Kamalei Harris a strâns peste 300 de milioane de dolari în iulie, cu mult peste cea a lui Donald Trump

Campania lui Joe Biden, președintele SUA, transformată în cea a vicepreședintei Kamala Harris, a strâns 310 milioane de dolari în luna iulie - o sumă uriașă de bani, provocată de intrarea vicepreședintei în cursa prezidențială.

Suma strânsă de Harris este mai mult decât dublă față de cele aproape 139 de milioane de dolari strânse de fostul președinte Donald Trump, care a supraviețuit unei tentative de asasinat și a fost capul de afiș al Convenției Naționale Republicane luna trecută. Campania lui Harris și a altor comitete afiliate are 377 de milioane de dolari în numerar, un avantaj de 50 de milioane de dolari față de fondul de 327 de dolari al lui Trump, conform cifrelor publicate de ambele campanii în această săptămână.

Foto: Agerpres - Donald Trump

Totalurile spectaculoase au transformat soarta financiară a democraților, care și-au văzut avantajul financiar prăbușindu-se sub conducerea lui Biden în ultimele luni.

Înghețarea strângerii de fonduri

În luna mai, banii adunați de Trump după condamnarea sa au șters avansul pe care Biden îl construise. Dezbaterea dezastruoasă din iunie a lui Biden, urmată de apeluri din partea oficialilor democrați aleși pentru ca președintele să se retragă, a înghețat strângerea de fonduri. Marii donatori democrați și-au anulat evenimentele de strângere de fonduri și au reținut bani de la campania lui Biden pentru a-și exprima dezamăgirea. Donațiile în valoare mică au început, de asemenea, să scadă, forțând campania să facă ceea ce a numit ”revizuiri masive în scădere” pentru luna iulie.

Foto: Agerpres - Joe Biden

Plecarea lui Biden de pe listă pe 21 iulie și ascensiunea Kamalei Harris au deschis din nou robinetul cu bani, în timp ce donatorii democrați importanți au alocat 150 de milioane de dolari pentru un super PAC (n.r. comitet de acțiune politică) prezidențial pro-democrat, iar donatorii de mici dimensiuni s-au grăbit să doneze pentru campania prezidențială a Kamalei Harris.

Strângere de fonduri prin videoconferință

De asemenea, în ultimele zile a fost lansată o serie de campanii de strângere de fonduri pe aplicația de videoconferință Zoom, care au atras sute de mii de susținători și au beneficiat de participarea unor celebrități. Campania Kamalei Harris a declarat că aceste coaliții, inclusiv Black Women for Harris, Latinas for Harris și White Dudes for Harris, au strâns mai mult de 20 de milioane de dolari.

Foto: Agerpres - Kamala Harris

Două treimi din totalul din iulie au provenit de la primii donatori, iar majoritatea sumei a fost strânsă din donații de 200 de dolari sau mai puțin, a mai declarat campania vicepreședintei. De asemenea, aceasta a declarat că a înregistrat o creștere în rândul donatorilor din generația Z și din generația milenialilor, un electorat pe care Biden s-a străduit să îl entuziasmeze.

„Aceasta este o adunare care face istorie pentru un candidat care va face istorie în noiembrie. Imensa revărsare de sprijin pe care am văzut-o în doar puțin timp spune despre coaliția Harris că este mobilizată, în creștere și pregătită să depună eforturi pentru a-l învinge pe Trump în noiembrie”, a declarat Julie Chavez Rodriguez, managerul campaniei Kamalei Harris, conform POLITICO.

