Bilanț însângerat de Halloween cu focuri de armă, morţi şi răniţi în Orlando, SUA - Video

Opt oameni au fost împuşcaţi, doi dintre ei mortal! Toate acesta s-au întâmplat în centrul oraşului Orlando din statul american Florida, în noaptea de Halloween, transmite vineri Reuters, conform Agerpres. Departamentul regional de poliţie a anunţat gravul eneviment și a spus că a fost arestat un adolescent suspect.

Răniţii au fost spitalizaţi la centrul medical regional din localitate. Starea lor este stabilă. S-a tras cu arma în jurul orei 1 noaptea (05.00) GMT, în cartierul pentru divertisment, acolo unde sute de persoane sărbătoreau Halloween. În urma sesizărilor, poliţiştii au intervenit. Au avut loc focuri de armă pe bulevardele Central şi Orange.

După câteva minute, agenţii au fost martori la un alt incident similar la sud de strada Washington şi bulevardul Orange. În mai multe înregistrări postate pe Instagram, X și alte rețele sociale se vede cum martori în costume de Halloween au rămas în zonă, în timp ce echipajele de urgenţă acordau asistenţă răniţilor căzuți în stradă.

Video

???? BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ☠️ A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman.



Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.

????#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw