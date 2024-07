Biden nu renunță la cursă nici dacă alt democrat ar avea șanse mai bune. Washington Post: 5 concluzii după conferința de presă plină de gafe

Washington Post:

„Tocmai a avut loc una dintre cele mai anticipate conferințe de presă din istoria politică recentă.

Cu un număr tot mai mare de democrați care îi cer lui Joe Biden să se retragă din cursa pentru alegerile din 2024 și punând la îndoială capacitatea sa de a-și continua cariera politică, Biden a încercat să-și liniștească atât partidul, cât și națiunea. Toate privirile au fost ațintite asupra lui.

1. Discurs puternic, dar cu poticniri. Purgatoriul democraților continuă

După prestația criticată în dezbaterea de acum două săptămâni, dezvăluirile despre manipularea interviurilor radio locale de către Casa Albă și interviurile preînregistrate cu ABC News și MSNBC, Biden a stabilit un standard foarte scăzut. Performanța de joi, în care a răspuns în mare parte competent la întrebări timp de aproape o oră, ar putea calma unele temeri. Dar standardul a fost, din nou, jos.

Printre momentele mai puțin reușite s-au numărat:

Biden și-a oferit singur bătăi de cap după ce l-a confundat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu „președintele Putin” înainte de conferința națională de presă , dar și când a numit-o pe vicepreședinta Harris „vicepreședintele Trump”, la începutul întrebărilor.

A făcut referire la primirea sfaturilor de la „comandantul meu șef” înainte de a se corecta și a spune „șeful Statului Major al armatei”.

A menționat că a „creat 2.000 de locuri de muncă doar săptămâna trecută” – aparent o referire la raportul recent privind peste 200.000 de locuri de muncă create în luna iunie.

A răspuns unei întrebări despre liderul Sindicatului United Auto Workers, care îi pune la îndoială capacitatea de a câștiga, spunând: „UAW tocmai a transmis că mă susține, dar continuați.” (Susținerea UAW a venit în urmă cu mai bine de cinci luni. Nu este clar dacă Biden a vrut să facă referire la o altă organizație sindicală, AFL-CIO, care și-a reînnoit susținerea pentru el săptămâna aceasta.)

Deși mici, aceste erori sugerează că momentele similare din dezbatere nu au fost izolate. Este posibil ca prestația să mențină Partidul Democrat într-o stare de purgatoriu, în care Biden se simte încurajat să continue, dar pe la spatele lui apar tot mai multe preocupări. Vom vedea în orele și zilele următoare.

2. Conferința de presă s-a învârtit în jurul punctelor sale forte

Aceasta a fost o oportunitate bună pentru Biden, întrucât subiectul principal a fost politica externă. Este un domeniu pe care, indiferent de lipsurile sale, îl cunoaște bine ca fost președinte al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului – și ca președinte.

Un exemplu în acest sens: în mijlocul conferinței de presă, a petrecut aproximativ 15 minute răspunzând la două întrebări de politică externă, intrând în detalii semnificative. Evident, a vrut să demonstreze ceva, din moment ce a deviat de la întrebările inițiale.

3. Practic, a recunoscut el însuși că nu e într-o formă bună

La un moment dat, a menționat că cinci președinți în funcție au avut cifre mai mici decât ale lui în acest moment al președinției lor, un număr relativ mic.

Într-un alt moment, a sugerat că cifrele sale în Israel sunt mai bune decât cele interne, înainte de a se corecta și a adăuga că „sunt mai bune decât ale multor alte persoane aici, de asemenea.”

4. A oferit un răspuns surprinzător întrebat fiind de ce mai candidează pentru încă un mandat

S-a discutat despre faptul că planul de a candida pentru un al doilea mandat nu a fost neapărat planul inițial; Biden, în 2020, era deja pregătit să fie cel mai în vârstă președinte și vorbea despre a fi o „punte” către o generație mai tânără de lideri democrați. Întrebat despre aceste comentarii, a părut să recunoască că și-a schimbat opinia.

„Ce s-a schimbat a fost gravitatea situației pe care am moștenit-o în ceea ce privește economia, politica noastră externă și diviziunea internă,” a spus Biden.

Biden a adăugat, oarecum neclar: „Dacă mâine, dacă am avea o situație în care ar exista o aliniere și eu... nu aș fi moștenit ce am moștenit, și am muta lucrurile – oricum, se va schimba.”

5. Un alt răspuns care nu va calma nervii democraților

În interviul său de vineri cu ABC, Biden a oferit dureri de inimă multor democrați, spunând că s-ar simți bine în legătură cu campania din 2024, chiar dacă Donald Trump ar câștiga, „atâta timp cât mi-am dat toată strădania.” Asta nu este ceea ce democrații, care consideră înfrângerea lui Donald Trump ca fiind existențială vor să audă; ei vor să câștige.

El a dat un răspuns oarecum similar către sfârșitul serii de joi.

Întrebat dacă și-ar reconsidera campania dacă echipa sa i-ar spune că Harris se află într-o poziție mai bună, Biden a spus că nu ar face-o.

„Nu,” a spus Biden. „Cu excepția cazului în care ar veni și ar spune: ‘Nu există nicio șansă să câștigi.’”

Biden a adăugat într-o șoaptă pronunțată: „Nimeni nu spune asta. Niciun sondaj nu spune asta.”

Răspunsul simplu ar fi fost că Biden crede că el este cel mai bine poziționat. Dar nu a mers pe această variantă. În schimb, a sugerat că ar rămâne în cursă chiar și dacă șansele sunt mici și altcineva ar avea o șansă mai bună.”

