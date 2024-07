Barack şi Michelle Obama anunţă că o susţin pe Kamala Harris în cursa pentru prezidențiale

"La începutul acestei săptămâni, Michelle şi cu mine am sunat-o pe prietena noastră Kamala Harris. I-am spus că noi credem că ar fi un preşedinte fantastic al Statelor Unite şi că are tot sprijinul nostru", a scris pe X Barack Obama, înainte de a adăuga: "În acest moment critic pentru ţara noastră, vom face tot ce putem pentru a ne asigura că va câştiga în noiembrie. Sperăm că vă veţi alătura nouă".

Un videoclip postat pe X arată cum familia Obama o sună pe Kamala Harris pentru a o informa cu privire la sprijinul lor.

"Am sunat pentru a vă spune că Michelle şi cu mine nu putem fi decât mândri să vă susţinem şi să facem tot ce putem pentru a vă ajuta să treceţi de aceste alegeri şi să ajungeţi în Biroul Oval", îi spune fostul preşedinte actualei vicepreşedinte.

