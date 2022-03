BANCUL ZILEI: Răzbunarea soției

La volan soţul, trecut binişor de 40 de ani şi în dreapta soţia, care croşetează în linişte un pulover.

Poliţistul:

– V-am prins pe radar cu 120 km/h domnule!

Şoferul:

– Domnule poliţist, am avut maşina pe "cruise control" la 80 de km/h, poate că este cazul să vă recalibraţi radarul!

Nevasta fără să îşi ridice privirea de la pulover:

– Dragă, nu fi caraghios, aste este o maşină veche, noi nu avem cruise control!

În timp ce poliţistul se apucă să scrie amenda, şoferul îi spune nevestei:

– Măi femei, nu puteai să-ţi ţii gura?

Nevasta:

– Să zici mersi că ţi s-a defectat detectorul de radar, când te-a oprit poliţistul! Poliţistul se apucă să scrie şi a doua amendă pentru deţinere de anti-radar.

Bărbatul din nou:

– Măi femeie, taci naibii o dată!

Poliţistul:

– Şi remarc că nu purtaţi centura de siguranţă! Asta vă costa încă trei sute de lei amendă!

Şoferul:

– Domnule poliţist, am avut-o pusă, dar am dat-o jos când mi-am luat permisul din portmoneu!

Nevasta:

– Dragă, dar ştii bine că atunci când conduci nu porţi niciodată centura….!

În timp ce poliţistul scrie a treia amendă, şoferul se întoarse către nevastă şi zise:

– Ești o nesimțită!

Poliţistul se întoarse către femeie şi întrebă:

– Întotdeauna vorbeşte soţul dumneavoastră aşa de urât ?

– A, nicidecum, domnule poliţist. Numai când este băut.

