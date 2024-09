Balustrada lui Rose și Jack de pe Titanic nu mai există. Ce scoate la iveală noile imagini din adâncuri - Foto

Balustrada Titanicului era acea parte a navei care făcea ca aceasta să fie recunoscută instantaneu în întunericul adâncurilor Atlanticului, dar o nouă expediție dezvăluie acum efectele degradării lente. În noile imagini se vede că o mare parte din balustrada imortalizată de Jack și Rose în celebra scenă din filmul Titanic a dispărut. Lipsa ei a fost descoperită în timpul unei serii de scufundări efectuate de roboți subacvatici în această vară. Imaginile surprinse arată cum s-a schimbat epava după mai bine de 100 de ani de stat pe fundul Oceanului Atlantic. Reamintim că nava s-a scufundat în aprilie 1912, după ce a lovit un aisberg, incident soldat cu pierderea a 1.500 de vieți, scrie BBC.

„Arcul Titanicului este pur și simplu iconic - ai toate aceste momente în cultura pop - și la asta te gândești când te gândești la naufragiu. Și nu mai arată așa. Este doar o altă reamintire a deteriorării care se întâmplă în fiecare zi. Oamenii întreabă tot timpul: „Cât timp va fi Titanic acolo?” Pur și simplu nu știm, dar îl urmărim în timp real”, a declarat Tomasina Ray, director de colecții la RMS Titanic Inc, compania care a efectuat expediția.





