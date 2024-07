Au apărut tatuajele cu tentativa de asasinare a lui Trump. Foto în articol

Tatuajele reprezentând această scenă dramatică au fost realizate în diverse studiouri de tatuaje, iar fotografiile și videoclipurile cu clienți mulțumiți au devenit virale.

Incidentul care a provocat această reacție a avut loc la un miting în Butler, Pennsylvania, unde Trump a fost ținta unui atac armat. În urma acestui incident, un susținător al lui Trump a fost ucis, iar alți doi au fost răniți. În ciuda violenței tragice, unii dintre susținătorii mișcării Make America Great Again au ales să comemoreze momentul prin aceste tatuaje permanente.

Deși nu am putut identifica toți posesorii de tatuaje, artiștii responsabili sau autenticitatea acestora, imagini cu tatuajele respective au devenit virale pe internet.

Imaginea lui Trump, cu sânge pe față după ce a fost lovit în ureche de un glonț, a devenit instant iconică. Analizele preliminare sugerează că incidentul și reacția fermă a lui Trump ar putea consolida susținerea sa înaintea alegerilor din noiembrie.

Pe de altă parte, atât din partea dreptei, cât și a stângii spectrului politic, s-a apelat la calm și unitate în urma tentativelor de asasinat. FBI-ul continuă investigațiile în legătură cu atacatorul, în vârstă de 20 de ani, Thomas Matthew Crooks, care a fost împușcat mortal de un lunetist din Serviciul Secret imediat după ce a deschis focul.

Un clip distribuit pe X (fostul Twitter) de un cont numit Restricted Vids arată un artist care șterge cu palma un tatuaj pentru a dezvălui imaginea lui Trump sângerând și ridicând pumnul, înconjurat de agenți ai Serviciului Secret, cu un drapel al SUA în fundal.

Trump tattoo of the moment he was shot

pic.twitter.com/0MxCvfU7hu