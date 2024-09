Russell Bentley, un cetățean american care a dispărut în estul Ucrainei controlate de Rusia la începutul acestui an, se crede că a fost torturat până la moarte de soldați ruși care urmează să fie judecați.

Bentley a murit în orașul Donețk, controlat de Rusia, în aprilie, a scris atunci Margarita Simonyan, șefa postului media de stat rus RT, afirmând că „a luptat acolo pentru băieții noștri” și a colaborat cu serviciul rus de știri Sputnik., scre Reuters.

Bentley, născut în 1960, a fost un susținător declarat al forțelor susținute de Rusia în Ucraina. Agenția rusă de presă de stat RIA a raportat că acesta s-a alăturat luptătorilor pro-ruși din estul Ucrainei în 2014, lucrând ulterior cu Sputnik și obținând cetățenia rusă.

Comitetul de anchetă a declarat într-o declarație că și-a finalizat ancheta și a acuzat trei militari ruși că l-au torturat pe Bentley până la moarte în Donețk la 8 aprilie. Acesta a declarat că doi dintre soldați au pus apoi corpul său într-o mașină și au aruncat-o în aer. Un al patrulea soldat ar fi primit ordin a doua zi să mute rămășițele lui Bentley într-un alt loc, în încercarea de a ascunde crima.

Soldații l-ar fi confundat cu un spion american

Declarația Comitetului a precizat că soldații acuzați, pe care i-a numit, se familiarizau cu acuzațiile înainte ca rechizitoriul să fie trimis pentru aprobare. Acesta a precizat că aceștia vor fi judecați pentru diverse acuzații, de la depășirea atribuțiilor lor, folosirea violenței fizice și a torturii, cauzarea morții prin neglijență, până la tentativa de ascundere a unei infracțiuni grave. Aceasta nu a precizat dacă aceștia au negat sau nu acuzațiile.

Presa rusă a sugerat că soldații l-ar fi confundat pe Bentley - subiectul unui interviu acordat revistei Rolling Stone în 2022, intitulat „The Bizarre Story of How a Hardcore Texas Leftist Became a Frontline Putin propagandist” - cu un spion american.

Cetățeană ruso-americană, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare

În luna august, un tribunal rus a condamnat-o joi pe Ksenia Karelina, o cetățeană cu dublă cetățenie rusă și americană, la 12 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de trădare pentru donarea de bani către o organizație caritabilă ce sprijină Ucraina.

Rezidentă în Los Angeles și lucrătoare într-un spa, Karelina a pledat vinovată în cadrul unui proces desfășurat cu ușile închise în orașul Ekaterinburg din Ural, același tribunal și același judecător care l-au condamnat pe jurnalistul Wall Street Journal, Evan Gershkovich, pentru spionaj în luna iulie.

Tribunalul a declarat că anchetatorii au descoperit că, pe 24 februarie 2022, prima zi a invaziei Rusiei în Ucraina, Karelina „a transferat fonduri în interesul unei organizații ucrainene, care au fost ulterior utilizate pentru achiziționarea de echipamente tactice, mijloace de apărare și muniție de către Forțele Armate ale Ucrainei”.

Susținătorii ei afirmă că ea a donat suma de 51,80 dolari către Razom for Ukraine, o organizație caritabilă din New York, care oferă ajutor umanitar copiilor și bătrânilor din Ucraina. Organizația a negat că ar oferi vreun sprijin militar Ucrainei. Karelina, în vârstă de 33 de ani, a apărut joi în tribunal purtând un hanorac alb și blugi albaștri, stând calmă într-o cușcă de sticlă.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Statelor Unite la Moscova a declarat că Washingtonul ia în serios angajamentul său față de cetățenii săi din străinătate, dar a refuzat să comenteze mai departe.

