”Am zis că-n doi ani suntem ca Belgia”. Stelian Tănase, sentiment de mare dezamăgire, în direct, la DCNews: Cine spunea așa nu-și dădea seama de prăpastie/ VIDEO

”Am un mare of. Sentimentul trăit de generația mea este de mare dezamăgire. Eram la GDS în `90, la începutul anului, și făceam niște calcule cu privire la când România se va emancipa, va fi la nivelul Occidentului. Eu am dat doi ani termen, am zis că-n doi ani suntem ca Belgia. Am fost privit sceptic și atacat, lumea fiind convinsă că-n șase luni, un an, totul se va rezolva, dăm două - trei legi... dar cine spunea așa nu-și dădea seama ce prăpastie era în spatele nostru” a spus Stelian Tănase, la începutul emisiunii, vorbind despre cum `89 ne-a găsit ultima țară din Europa și încă ”ne este foarte greu să ieșim de acolo”.

”Uitați-vă, acum, suntem în pragul unei crize. Ne ridicăm un pic, cădem. E o fatalitate” a punctat Stelian Tănase.

Vezi mai multe declarații în interviu:

