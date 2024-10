Al Pacino dezvăluie că aproape a murit de Covid-19 – părerea actorului despre viața de apoi

În interviuri acordate publicațiilor The New York Times și revista People, actorul câștigător al premiului Oscar a povestit despre experiența sa cu virusul și despre cum, pentru scurt timp, nu a avut puls.

Pacino, în vârstă de 84 de ani, a spus într-un interviu amplu pentru Times că a început să se simtă „neobișnuit de rău”, a făcut febră și s-a deshidratat. „Stăteam acolo, în casa mea, și eram plecat”, a spus el. „Nu mai aveam puls.”

"Ești aici, dar nu ești. M-am gândit: Wow, nu mai ai nici măcar amintirile tale. Nu mai ai nimic. O chestiune ciudată"

„Ești aici, dar nu ești. M-am gândit: Wow, nu mai ai nici măcar amintirile tale. Nu mai ai nimic. O chestiune ciudată ,” a spus actorul din „Scarface” despre experiența sa aproape de moarte.

În câteva minute, o ambulanță a ajuns la locuința lui Pacino, iar el și-a recăpătat cunoștința având șase paramedici și doi doctori în sufrageria sa, a povestit acesta.

„Purtau niște costume care păreau că sunt din spațiul cosmic sau ceva de genul ăsta,” a povestit el ziarului. „A fost destul de șocant să-ți deschizi ochii și să vezi asta. Toți erau în jurul meu și au spus: ‘S-a întors. E aici.’”

Într-un interviu pentru People, Pacino a povestit cum și-a revenit la cunoștință cu un sentiment de confuzie. „M-am uitat în jur și m-am gândit, ‘Ce s-a întâmplat cu mine?’”

Actorul a spus că se întreabă dacă a murit cu adevărat, în ciuda faptului că „toată lumea” credea că era mort. „Am crezut că am experimentat moartea. S-ar putea să nu fi fost așa. Nu cred că am murit, de fapt. Nici nu știu. Știu că am supraviețuit,” a declarat el.

Pacino a recunoscut că asistentul său „grozav” a contactat imediat paramedicii, după ce asistenta medicală care îl îngrijea a confirmat că nu mai avea puls.

„El a chemat echipa de intervenție, pentru că asistenta care avea grijă de mine a spus: ‘Nu-i simt pulsul,’” și-a amintit Pacino.

Întrebat dacă această sperietură de sănătate i-a schimbat modul de viață, Pacino i-a spus revistei People: „Deloc.”

Însă asta nu înseamnă că experiența nu l-a afectat pe actor.

"Așa cum spune Hamlet, ‘A fi sau a nu fi’ "

Pacino, care se pregătește în prezent pentru o adaptare cinematografică a piesei „Regele Lear” de Shakespeare, a confirmat pentru The New York Times că experiența a avut un efect metafizic.

„Nu am văzut lumina albă sau ceva de genul ăsta. Nu era nimic acolo,” a explicat el. „Așa cum spune Hamlet, ‘A fi sau a nu fi’; ‘Țara necunoscută din care niciun călător nu se întoarce.’ Și mai spune două cuvinte: ‘nu mai e.’ Nu mai era,” a adăugat Pacino.

„Ești plecat. Nu m-am gândit niciodată la asta în viața mea. Dar știi cum sunt actorii: Sună bine să spui că am murit odată. Ce e atunci când nu mai e nimic”, s-a întrebat Pacino.

Experiența lui Pacino este descrisă în autobiografia sa, „Sonny Boy”. Cel mai recent film al său – intitulat Modì, Three Days on the Wing of Madness – a avut premiera săptămâna trecută la cea de-a 72-a ediție a festivalului de film de la San Sebastián.

Al Pacino este unul dintre cei mai respectați actori din istoria cinematografiei, câștigător a numeroase premii prestigioase de-a lungul carierei sale. Deși a fost nominalizat de opt ori la premiile Oscar, el a câștigat în 1993 pentru rolul său din "Scent of a Woman".

Actorul a fost, de asemenea, recompensat cu numeroase Globuri de Aur, inclusiv un premiu pentru întreaga carieră în 2001. Printre realizările sale notabile se numără și premiile Primetime Emmy și Tony, consolidându-și statutul de artist care a excelat atât în film, cât și pe scenă, conform CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News