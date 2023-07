„Facultatea se pare că este un succes. Am aflat că începând de anul viitor două facultăți de la ASE, Facultatea de Drept și Cibernetică, vor da examen de admitere. Acum admiterea este pe dosar.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, este pe bază de dosar. Avem o etapă eliminatorie, un eseu, și ulterior o medie ponderată între media de bac și cea din timpul anului de studii. Nu pot spune că primele noastre generații nu sunt studenți buni. Au intrat cu note foarte bune și după ce am evaluat în timp, am constatat că sistemul acesta este unul care ne aduce studenți buni.

Ceea ce se întâmplă, sunt niște discuții, încă nu există o decizie luată la nivel de ASE, dar sunt niște discuții, propuneri, și vom vedea exact dacă cele două facultăți vor ajunge să aibă acest examen. Dorința noastră este de a avea un examen, din motive care țin, o dată, de comparația cu celelalte facultăți de drept care au examen fiindcă am ajuns sa avem ceva experiență și să încercăm și noi să ne impulsionam față de alții.

În al doilea rând, conduce la o mai bună alegere a studenților pe zona aceasta de uman, de drept, fiindcă până la urmă doar cu mediile comparate, poți veni din fizică, matematică, informatică, și să ai o medie foarte bună și să rămâi la Drept.”, a spus Ovidiu Ioan Dumitru.

„Am înțeles că la facultăți prestigioase de medicină, din Marea Britanie, din SUA, primul an se face matematică la medicină. Adică faptul că luați în calcul și media la matematică, la fizică, chimie, poate nu strică fiindcă această disciplină te învață să gândești logic. Cred că e principalul avantaj.”, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Și eu sunt absolvent de mate-fizică și am ajuns la drept. Într-adevăr am absolvit și ASE-ul, dreptul nu a fost neapărat prima variantă, dar a fost marea iubire și am rămas atașat. Într-adevăr, este o discuție și până la urmă fiecare tip de admitere, fie pe bază de dosar, fie pe examen, are avantaje și dezavantaje. Este o dezbatere și în funcție de cum vom cântări aceste lucruri, vom decide ceea ce considerăm că este mai bine pentru facultate.”, a spus Ovidiu Ioan Dumitru.

„Sunteți în procedura de înscriere la Facultatea de Drept de la ASE, în acest moment. Câte locuri aveți anul acesta la Facultatea de Drept?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Noi am pornit cu o singură serie și niște ani de zile așa vom ține până la acreditare. Vom vedea exact după acreditare dacă vom decide să mai facem un pas către a doua serie, sau nu. Seria este de 150. Avem 149, de obicei menținem câte un loc, două, pentru cei care vin din anii trecuți, care și-au suspendat studiile. Noi îi așteptăm!

Într-adevăr suntem în aceste zile, în perioada de înscrieri, programul de înscrieri a început săptămâna trecută, acum sunt primele zile și se încheie la sfârșitul săptămânii, 14 iulie. Apoi va fi selecția. Facem evaluarea dosarelor, le validăm, sperăm să nu fie probleme acolo și ulterior se vor face mediile ponderate.”, a spus Ovidiu Ioan Dumitru la DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News