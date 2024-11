8 lucruri interesante pe care poate nu le știai despre Donald Trump

Dincolo de faptul că a fost președinte între 2017 și 2021 și are un CV extins pe scena publică, există aspecte mai puțin cunoscute ale vieții și carierei sale, cum ar fi formarea sa la Academia Militară, temerile sale cele mai intime și trecutul său democrat.

1. A studiat la Academia Militară din New York



Părinții lui Trump l-au trimis, la vârsta de 13 ani, să studieze la Academia Militară din New York, situată în Cornwall-on-Hudson, o școală care promitea să „corecteze” tinerii rebeli.



„Când eram adolescent, cel mai mult mă interesa să fac trăsnăi, pentru că, dintr-un motiv oarecare, îmi plăcea să cauzez probleme și să pun oamenii la încercare”, a scris Donald Trump în cartea sa Arta negocierii (1987).



În cei cinci ani petrecuți la academie, a jucat baschet, fotbal american, fotbal și baseball. Unii colegi își amintesc de el ca fiind un lider natural, iar alții ca un bătăuș, potrivit diverselor mărturii publicate în presa americană.



După absolvire, și-a început studiile universitare la Universitatea Fordham din Bronx, dar după doi ani s-a transferat la Wharton School of Business de la Universitatea din Pennsylvania.



A absolvit cu o diplomă în Științe Economice. Detalii despre procesul său de admitere sau despre rezultatele academice sunt necunoscute.

2. A fost succesorul în afacerea tatălui său



După terminarea facultății, a început să lucreze în afacerea imobiliară a tatălui său, Fred Trump, iar în 1971, la 25 de ani, a preluat controlul firmei. Ca moștenitor al afacerii, i-a schimbat numele în Trump Organization și s-a concentrat pe dezvoltarea de clădiri opulente, ceea ce i-a permis să-și crească nu doar averea, ci și faima în televiziune, tabloide și, în final, în politică.



Trump Organization și-a extins operațiunile în dezvoltarea proiectelor imobiliare comerciale, rezidențiale, de birouri, cazinouri, condominii, terenuri de golf și hoteluri.



O investigație a ziarului The New York Times a concluzionat că Trump a primit din averea tatălui său aproximativ 400 de milioane de dolari de-a lungul vieții.

3. A fost membru al Partidului Democrat



Trump a avut diferite afilieri politice. Deși cea mai mare parte a vieții a fost membru al Partidului Republican, a existat o perioadă (între 2001 și 2009) în care a fost înscris ca membru al Partidului Democrat în New York, conform înregistrărilor de la Comisia Electorală a orașului.





De asemenea, a existat o perioadă scurtă în anul 2000 în care a încercat să obțină nominalizarea prezidențială a Partidului Reformist (o organizație minoritară în SUA), dar a abandonat planul din cauza unei crize interne în cadrul acelui partid.

4. Și-a schimbat de mai multe ori poziția față de avort



„Sunt foarte în favoarea dreptului de a alege”, a declarat Donald Trump despre avort în 1999, într-un interviu pentru emisiunea Meet the Press de la NBC News.



Însă, de-a lungul vieții, republicanul și-a schimbat de mai multe ori poziția față de acest subiect, unul dintre cele mai controversate din societatea americană.



În februarie 2011, s-a declarat public împotriva avortului. „Sunt pro-viață”, a afirmat într-un discurs susținut la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare.



În timpul președinției sale (2017-2021), a militat pentru interzicerea avortului la nivel național începând de la 20 de săptămâni de sarcină și a promis să numească judecători conservatori la Curtea Supremă pentru a revoca dreptul la avort la nivel federal, ceea ce a și realizat.



În campania prezidențială din 2024, a repetat că decizia de a interzice sau permite avortul ar trebui să fie lăsată la latitudinea fiecărui stat.

5. A declarat faliment pentru cinci firme



Șase dintre companiile lui Donald Trump au fost declarate în faliment deoarece nu își puteau plăti datoriile:

Cazinoul Trump Taj Mahal din Atlantic City, New Jersey, în 1991.

Cazinoul Trump Castle din Atlantic City, în 1992.

Trump Plaza și Casino din Atlantic City, în 1992.

Hotelul Plaza din New York, în 1992.

Trump Hotels și Casinos Resorts, cu proprietăți în Atlantic City și Indiana, în 2004.

Trump Entertainment Resorts, succesoarea companiei Trump Hotels and Casinos Resorts, în 2009.

În 1992, Trump a ajuns la un acord cu băncile creditoare. A fost nevoit să-și vândă iahtul, avionul privat, participația în hotelul Grand Hyatt și în compania sa aeriană, Trump Shuttle.



Mai târziu, s-a confruntat din nou cu dificultăți financiare, evitând falimentul printr-un alt acord cu băncile pentru restructurarea datoriilor.



Printre afacerile sale comerciale eșuate s-au numărat cazinouri și hoteluri, închiderea echipei sale de fotbal New Jersey Generals și acum defuncta Universitate Trump.

6. A devenit popular datorită reality show-ului The Apprentice



Înainte de a intra în politică, miliardarul era prezent frecvent în tabloide, emisiuni TV și făcea parte din lumea divertismentului și a celebrităților. A început să devină cunoscut prin aparițiile sale în media și ca proprietar al mai multor concursuri de frumusețe, dar a atins faima odată cu rolul de gazdă al reality show-ului The Apprentice („Ucenicul”), unde a participat între 2004 și 2015.



Trump a făcut și apariții cameo (interpretându-se pe sine) în seriale și filme, cum ar fi The Fresh Prince of Bel-Air și Home Alone 2.

7. A fost condamnat în cazul Stormy Daniels

Trump a fost condamnat în mai pentru 34 de acuzații de falsificare a dosarelor de afaceri pentru a acoperi o plată în bani către o vedetă de filme pentru adulți, Stormy Daniels, care a pretins că a avut o aventură cu fostul președinte. Sentința în acest caz va fi pronunțată după alegeri.

În alte cazuri, a fost obligat să plătească amenzi de milioane de dolari, de exemplu, după ce a fost acuzat că a mințit în legătură cu averea lui sau pentru hărțuire și defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll.



Mai are alte trei procese penale în așteptare, inclusiv două legate de presupusa sa încercare de a anula rezultatul alegerilor din 2020.

8. Are fobie de germeni



„Unul dintre blestemele societății americane este simplul act de a da mâna”, a scris Trump în cartea sa Arta revenirii(1997). Subiectul igienei mâinilor a fost constant în cariera sa, conform BBC MUNDO.



„Se pare că sunt un fanatic al mâinilor curate. Mă simt mult mai bine după ce mă spăl bine pe mâini, fac asta ori de câte ori pot”, a declarat el.



Cei care au lucrat cu el confirmă că este deranjat de orice potențială sursă de contaminare. Într-un program de radio din 1993 condus de Howard Stern, el a recunoscut deschis: „Am fobie de germeni.”

