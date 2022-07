28 iulie 2022 este ziua pe care ai așteptat-o! Astrologii internaționali îți spun de ce

Joi este ziua pe care ai așteptat-o pentru a putea să fii mult mai conștient de dorințele tale și pentru a putea să te simți norocos. Luna Nouă va avea loc la 19:55 (ora României) și va aduce cu ea magia noului. În general, o Lună Nouă vorbește despre schimbare.

Din punct de vedere astrologic, marcând un nou ciclu lunar, Luna Nouă aduce noi începuturi. Fazele Lunii ne afectează perspectiva asupra vieții și scot la iveală diverse laturi ale personalităților noastre deoarece Luna guvernează emoțiile și planul subconștientului nostru.

Astrologul internațional Cam White accentuează faptul că această Lună Nouă este specială nu doar prin faptul că este în semnul Leului care aduce energia entuziasmului, a bucuriei și a creativității, dar și pentru că este în careu cu Jupiter care retrogradează în aceeași zi. Și Jupiter vorbește tot despre împlinirea dorințelor.

Una dintre lecțiile lui Jupiter, ne spune astrologul Daniela Simulescu, este să avem grijă ce ne dorim, căci s-ar putea să nu ne placă. Un alt element căruia ar trebui să-i acordăm mai multă atenție este cel al dorințelor, ne-am dorit autentic de pe 11 mai încoace, chiar asta e ceea ce vrem cu adevărat? Sau pur și simplu am văzut la alții și am zis apoi că am vrea și noi?

Bracha Goldsmith spune și ea pe canalul său de YouTube că suntem martorii unei energii creative a focului care ne face să fim pasionali și să debordăm de inspirație.

Astrologul Daniela Simulescu aduce și ea vești extrem de bune cu privire la 28 iulie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News