26 de pompieri au fost răniți în urma tragediei de la Crevedia. Riscam să avem un nou caz tip Mihăilești

Stația GPL funcționa ilegal, potrivit surselor oficiale. Activitatea era suspendată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Întrebarea este de ce, înainte de stingerea incendiului, între prima și a doua explozie, nu a fost evacuată zona. Puteam să fi avut un nou caz Mihăilești. Amintim că azotatul de amoniu a făcut victime în România, când un tir plin de azotat a luat foc la Mihăilești. Pe data de 24 mai 2004, la ora 5:50 în comuna Mihăilești, județul Buzău, pe DN2 (segment din drumul european E85), la 32 de kilometri sud de Buzău, a avut loc o explozie din cauza accidentului unui camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu.

Bilanțul victimelor arată că au fost 18 morți (dintre care șapte pompieri, trei localnici și doi jurnaliști ai postului TV Antena 1) și 13 răniți grav. Un crater cu adâncime de 6,5 metri și un diametru de 21 metri s-a format în jurul locului exploziei, iar bucăți de metal au fost aruncate pe o rază de 200 de metri afectând acoperișurile mai multor case din zonă.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat sâmbătă seară că circa 26 de pompieri au fost răniţi în urma unei a doua explozii care a avut loc la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unul dintre ei fiind în stare gravă.

„Au fost 26 de pompieri până la acest moment, poate că mai sunt încă doi-trei, vor veni rapoartele de la spitale, unul singur intubat. (...) După care, au fost şapte răniţi când au ajuns echipajele SMURD şi ambulanţele, din care trei intubaţi la faţa locului şi alţii care au fost duşi la spitale, intubaţi la spitale. Plus un pacient care a făcut infarct aici şi a fost resuscitat de ambulanţă şi din nou a intrat în stop cardiac, din păcate. Nu este pacient ars. După ce se lichidează incendiul, pompierii vor căuta toată zona. (...) La acest moment, nu am fost anunţaţi de persoane care nu ştim unde sunt. Se va evalua din nou la lichidarea incendiului şi când zona este în siguranţă, va fi căutată metru cu metru să vadă dacă este ceva care a scăpat. Sunt trei cisterne acolo, din ce zic colegii de la pompieri. Mai este una cu risc de explozie. Din cauza asta, am evacuat zona şi s-a luat decizia să se îndepărteze lumea la peste 700 de metri de incendiu', a spus Arafat.

El a afirmat că au fost folosiţi roboţi pentru a se evita rănirea unui număr mai mare de pompieri.

„Faptul că au fost folosiţi roboţi s-a evitat să fie un număr mare de pompieri. (...) Poate că am evitat chiar oameni să fie foarte aproape de cisternă. S-au dat mesaje RO-ALERT în zonă. A fost explicat populaţiei. Zona imediat limitrofă a fost populaţie evacuată. A fost greu de controlat populaţia. (...) Toată lumea voia să meargă în casele lor, în zona incendiului. Şi acest lucru a fost interzis din partea noastră. La acest moment, colegii vor continua să încerce să controleze situaţia. Întotdeauna, astfel de scenariu există. (...) La a doua explozie eram chiar pe stradă şi a fost în spatele meu explozia', a susţinut Arafat. Potrivit acestuia, la Bucureşti sunt patru locuri pentru pacienţi critici arşi.

„În cazul în care va trebui să evacuăm pacienţi în alte zone, în afara României, să putem să o facem dacă avem accepturile şi ştim că aici durează şi ştiţi că aici durează până la opt zile accepturile pentru ei, dar prima dată să vedem ce locuri sunt. Din ce am înţeles - patru locuri pentru pacienţi critici există, pentru arşi la nivel de Bucureşti. Şi vedem în restul ţării ce va fi şi care va fi decizia dacă transferăm afară', a explicat secretarul de stat.

