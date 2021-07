Vindecare pentru o ZODIE și cel mai important mesaj pentru cei care vor să-și întâlnească marea iubire

„Jupiter iese din semnul vostru și se întoarce în Casa 12. Vindecare! O să vedeți cu alți ochi situațiile în care vă aflați, că munciți mult și nu luați banii pe care îi meritați, că prietenii știu doar să se plângă la voi. Ce o să faceți? O să ziceți că îi salvați voi pe alții, însă până nu vă salvați pe voi nu o să puteți să ajutați pe nimeni. Aveți în Casa 7 Venus și Marte. Vă doriți conexiune. Dacă sunteți într-o relație, lucrurile acestea sunt bune. Vă pot ajuta să vedeți alte fețe ale partenerului. Însă pentru cei singuri dorința de a fi într-o relație va fi mai mare și pot căuta persoane nepotrivite, deși la început totul e roz. După câteva luni, apar bubele.

Deci, vindecare în această perioadă, relații sănătoase! S-ar putea să vi se propună ceva la locul de muncă. Relația cu colegii nu este pe placul vostru”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews, despre Pești și cei cu ascendent în această zodie.

Daniela Simulescu, previziuni, la DCNewsTV, pentru toate zodiile:

Compatibilitatea dintre zodii, dezbătută de astrologul Daniela Simulescu

„Compatibilitatea zodiilor nu este decât un mit! Cel puțin așa cum a fost ea cunoscută până acum. Orice zodie poate fi compatibilă cu orice zodie. M-am decis să fac o emisiune despre acest subiect pentru că sunt mulți oameni care îi judecă pe ceilalți doar prin prisma zodiei. Ori zodia poate fi ca o etichetă în plus la cealaltă persoană, care ne ajută să îi cunoaștem mai bine personalitatea”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„Compatibilitatea astrologică depinde de foarte mulți factori”, a precizat astrologul DCNews, adăugând: „Astrologia nu este despre zodie în compatibilitatea dintre două persoane. Eu, de exemplu, nu mă uit la zodie. Pentru mine nu contează niciodată zodia. Eu sunt Berbec. Ce ați zice voi în acest caz? Că mă am bine cu zodiile de foc? Deloc! Atunci când vă uitați la compatibilitate, nu spuneți gata, eu sunt așa, tu așa, deci nu mai ieșim. Nu! Contează astrograma fiecăruia. Pentru o femeie contează unde are Marte și unde are Soarele, iar pentru un bărbat, contează Luna și Venus. Contează unde este Luna în harta fiecăruia, pentru că ea arată cum simțim. Dacă găsesc pe cineva care simte altfel, păi acolo este problema, nu la zodie!”, a explicat Daniela Simulescu.

„Și încă ceva. În opinia oamenilor, compatibilitea zodiilor înseamnă o relație pentru toată viața. Nu există! Compatibilitea înseamnă că e un câmp comun, că vă înțelegeți. E și partea de atractivitate. Vine și partea conștientă de adult”, a subliniat astrologul.

Vărsătorii cu Leii se pot înțelege, dar...

„De exemplu, Vărsătorii cu Leii se pot înțelege, dar, dacă Vărsătorul are niște planete în Scorpion în harta natală, a stricat tot zenul! (...) Când vorbim despre compatibilitate, relațiile cele mai tensionate rezistă. Relațiile în care totul e lapte și miere sunt superficiale. Oamenii cu care intrăm în relații sunt meniți să ne facă să deschidem ochii, să ne lovim de rănile noastre, să ne vindecăm”, a spus Daniela Simulescu.