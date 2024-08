Ucrainenii au debarcat pe o insulă din regiunea ocupată Herson / video viral

Serviciul de Informații pentru Apărare a Ucrainei (DIU) a declarat miercuri că un raid asupra Tendrivska Kosa sau Tendra Spit – o fâșie subțire de pământ din Marea Neagră care se extinde din regiunea Herson – a fost efectuat de forțele speciale, potrivit Newsweek.

„Au distrus echipamentele, personalul și fortificațiile ocupanților”, a spus DIU pe Telegram.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent afirmațiile și a contactat Ministerul rus al Apărării pentru comentarii prin e-mail.

Ucraina a eliberat orașul Herson și malul de vest al râului Nipru spre sfârșitul anului 2022. De atunci, forțele ucrainene au lansat raiduri regulate pe malul opus.

Anton Gerashchenko, un fost consilier al ministrului afacerilor interne al Ucrainei, a descris, într-o postare pe X, atacul asupra Tendrivska Kosa, „o insulă îngustă de aproximativ 65 km lungime și până la 1,8 km lățime”.

„Noaptea, un grup al Forțelor de Operațiuni Speciale a debarcat pe Tendra Spit și a distrus vehicule blindate inamice, inclusiv MT-LB, un sistem de război electronic al inamicului și fortificații rusești”, a declarat Serviciul de Informații pentru Apărare al Ucrainei. „În timpul bătăliei, invadatorii ruși au suferit pierderi în rândul personalului lor, dar numărul exact este în curs de stabilire”, a spus Gerashchenko..

DIU a spus că forțele ucrainene au plecat „fără pierderi” după ce „au finalizat misiunea”.

Operațiunea este „parte a unui plan pe scară largă al Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei, a cărui implementare este în curs de desfășurare”, se arată în comunicat.

Ucraina a lansat un videoclip cu raidul naval, care arată lovituri asupra echipamentelor rusești.



Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat în aprilie că a dejucat o încercare anterioară a forțelor ucrainene de a ataca Tendrivska Kosa.



„FSB împreună cu Ministerul Apărării au dejucat o debarcare a grupurilor ucrainene de sabotaj pe Tendra Spit din regiunea Herson, planificată de serviciile speciale britanice”, se arată într-un comunicat.

Ukrainian Defense Intelligence reports an operation in the northern part of the Black Sea:

On August 6, 2024, special forces of the Artan active operations unit and the Maritime Center of the Ministry of Defense of Ukraine landed on Tendrivska Kosa and destroyed Russian armored… pic.twitter.com/RQpMdywYKZ