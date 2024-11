Trump vrea să înlocuiască presa cu prezentatorii de podcasturi apropiaţi lui

Trump Jr. a criticat menținerea prezenței unor instituții de presă consacrate doar pe baza tradiției, afirmând: „Menţinerea prezenţei mass-media tradiţionale doar pentru că au fost acolo de mult timp nu pare a fi o modalitate bună de a proceda. De ce să nu permiţi (accesul) oamenilor care au un public mai mare şi mai mulţi urmăritori?” El a adăugat că tatăl său consideră această schimbare o „idee grozavă”.

Magnatul newyorkez și viitorul președinte al SUA a avut în mod constant o relație conflictuală cu mass-media, pe care a acuzat-o că este părtinitoare și ostilă. Donald Trump Jr. a exemplificat această atitudine referindu-se la publicația The New York Times: „S-a poziţionat împotriva a orice şi funcţionează ca braţul de marketing al Partidului Democrat.”

Cu toate acestea, este important de menționat că accesul în sala de presă de la Casa Albă este gestionat de Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă (WHCA), nu de administrația prezidențială. WHCA, un organism independent, alocă locuri încă din timpul administrației Ronald Reagan (1981-1989), în funcție de cerințele instituțiilor de presă.

Sala de presă de la Casa Albă, cu doar 49 de locuri disponibile, urmează reguli stricte de organizare. Primul rând este rezervat agenției The Associated Press, care prin tradiție adresează prima întrebare în cadrul briefingurilor. Alte locuri de prim-plan sunt ocupate de corespondenții principalelor rețele de televiziune, precum NBC, Fox, CBS, ABC și CNN, iar rândul doi este destinat publicațiilor prestigioase, printre care The Wall Street Journal, The Washington Post și The New York Times.

Chiar dacă doar instituțiile cu locuri alocate au un avantaj în a adresa întrebări, orice jurnalist acreditat de Biroul de presă al Casei Albe poate participa la briefinguri, însă fără a avea un loc rezervat.

Sub administrația Joe Biden, conferințele de presă au fost organizate aproape zilnic, continuând tradiția stabilită de predecesorii săi, Barack Obama și George W. Bush. În contrast, Donald Trump, în primul său mandat (2017-2021), a redus drastic frecvența acestor apariții, adesea acuzând presa de „știri false” și numind-o „dușmanul poporului”. În perioada martie 2019 - ianuarie 2020, echipa de comunicare a stabilit un record negativ, înregistrând peste 300 de zile fără conferințe de presă ale secretarului de presă.

