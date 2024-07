Trump speră că SUA vor şterge Iranul de pe faţa Pământului, dacă oficialii de la Teheran îl vor asasina

Candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA, Donald Trump, şi-a exprimat speranţa că America va şterge Iranul de pe faţa Pământului dacă oficialii iranieni îl vor asasina, potrivit unor declaraţii făcute joi de fostul preşedinte american, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre o astfel de ameninţare, informează AFP și Agerpres.



"Dacă îl 'asasinează pe preşedintele Trump', ceea ce este întotdeauna o posibilitate, sper că America va anihila Iranul, îl va şterge de pe faţa Pământului", a scris fostul preşedinte într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social. "Dacă acest lucru nu se va întâmpla, liderii americani vor fi văzuţi ca nişte laşi 'fără curaj'", a adăugat el.



Miercuri, în timpul discursului său în faţa Congresului SUA, premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat că, "după cum am aflat recent, ei (Iranul) au ameninţat chiar că îl vor asasina pe preşedintele Trump".



Potrivit presei, autorităţile americane au primit în urmă cu câteva săptămâni informaţii conform cărora Teheranul punea la cale un complot împotriva lui Donald Trump. Acest lucru a avut ca efect întărirea protecţiei republicanului.



Iranul a respins acuzaţiile, pe care le-a descris drept "răuvoitoare".

Harris stă mai bine în sondaje decât Trump

Prezumtiva candidată a Partidului Democrat la preşedinţia Statelor Unite, Kamala Harris, are performanţe mai bune decât preşedintele Joe Biden în state-cheie care ar putea decide soarta alegerilor din 5 noiembrie, reducând diferenţa faţă de candidatul republican Donald Trump, potrivit unui sondaj Emerson College/The Hill dat publicităţii joi, informează vineri Reuters.



Sondajul indică faptul că fostul preşedinte Donald Trump conduce în patru din statele critice: Arizona 49% la 44%, Georgia 48% la 46%, Michigan 46% la 45% şi Pennsylvania 48% la 46%. Trump şi Harris sunt la egalitate, cu 47%, în Wisconsin.



Harris a depăşit performanţa lui Biden într-un sondaj Emerson efectuat la începutul acestei luni în fiecare dintre cele cinci state.



Kamala Harris a intrat în campanie săptămâna aceasta după ce preşedintele Joe Biden a renunţat la cursă duminică şi şi-a exprimat sprijinul pentru vicepreşedinta sa.



Cel mai recent sondaj Emerson al alegătorilor înregistraţi a fost efectuat în perioada 22-23 iulie şi a avut o marjă de eroare pentru fiecare stat de plus sau minus 3,4%.



Un sondaj la nivel naţional publicat joi de New York Times/Siena College a arătat, de asemenea, că Harris se descurcă mai bine decât Biden împotriva lui Trump. Acesta a relevat că Trump câştiga în faţa lui Harris cu două puncte procentuale, 48% la 46%, în rândul alegătorilor înregistraţi, în timp ce Trump îl devansa pe Biden cu opt puncte procentuale, 49% la 41%, într-un sondaj efectuat în urmă cu trei săptămâni.



Sondajul New York Times/Siena College a fost realizat pe un eşantion de de 1.142 de alegători înregistraţi la nivel naţional şi a avut o marjă de eroare de 3,3%.



Un sondaj naţional Reuters/Ipsos publicat marţi a arătat că Harris are un avans de 44% până la 42% faţă de Trump, o diferenţă în cadrul marjei de eroare de 3%.



În timp ce sondajele la nivel naţional oferă semnale importante ale sprijinului american pentru candidaţii politici, de obicei câteva state competitive înclină balanţa în Colegiul Electoral din SUA, care decide în cele din urmă cine câştigă alegerile prezidenţiale.

