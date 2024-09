Țara în care s-ar fi brevetat surfingul. Tradițiile ancestrale, în pericol

De mai bine de 3.500 de ani, pescarii din această regiune continuă tradiția construirii ambarcațiuni din trestie legată strâns. Totuși, în prezent, această practică este amenințată de schimbările economice și de dezvoltarea turistică.

Moștenirea veche de milenii

Pe Playa El Mogote, valuri de trei metri se lovesc de țărm, iar turiștii se bucură de surfingul modern. La câțiva pași de această scenă, caballitos de totora stau aliniate, cu prorele lor îndreptate către ocean, amintind de vremurile trecute.

În dialectul Mochica, o limbă indigenă dispărută, aceste bărci erau numite "tup", iar în spaniolă sunt cunoscute sub denumirea de "caballitos" (limba română: "căluți"), datorită modului în care pescarii stau pe ele, asemenea unor călăreți pe cai.

Cu toate că Pacificul nu este deloc pașnic în această regiune, pescarii din Huanchaco au folosit bărcile din trestie pentru a traversa valurile și a ajunge la locurile de pescuit. Caracteristica unică a acestor ambarcațiuni, prova îngustă și ridicată, le permite să taie valurile și să rămână stabile.

"Nimeni nu pescuiește aici cu o barcă de lemn", spune Carlos Ucañan Arzola, unul dintre ultimii meșteșugari care mai construiește caballitos. "Trestia de totora este o ambarcațiune ancestrală, de pe vremea Mochica și a fost păstrată în Chan Chan", adaugă el, referindu-se la orașul Chimú, aflat la doar câțiva kilometri de Huanchaco.

Sursa: Freepik (imagine cu rol ilustrativ)

O tradiție în pericol

Deși caballitos sunt considerate de unii drept primele plăci de surf din lume, în fiecare an, tot mai puțini oameni învață arta cultivării trestiei de totora și a construirii acestor ambarcațiuni.

Din păcate, astăzi, mai puțin de 40 de pescari din Huanchaco mai folosesc aceste bărci tradiționale. Cu toate că surfingul modern atrage turiști din toată lumea, iar industria turistică locală se dezvoltă rapid, pescuitul tradițional devine tot mai neprofitabil. Poluarea și extinderea pescuitului în scop comercial fac ca această ocupație să fie din ce în ce mai dificilă.

Edwin Blas Arroyo, în vârstă de 30 de ani, unul dintre puținii tineri care mai practică această meserie, spune că doar trei bărbați din generația sa mai pescuiesc cu caballitos.

În ciuda dificultăților, caballitos rămân un simbol al Huanchaco. "În Huanchaco există o comunitate extrem de mândră, conștientă de trecutul ei și de moștenirea culturală", scrie Marina Quiñe, profesor de biologie marină la Universidad Científica del Sur, în studiul său despre caballitos de totora.

Pescuitul cu aceste bărci a fost practicat fără întrerupere de-a lungul coastei peruane de mii de ani.

Enrique Amayo Zevallos, autorul cărții "Sea and Waves: Rite and Sport of the Tup or Caballito de Totora to the Modern Surf Board", subliniază că surfingul, ca sport, competiție și ritual, era practicat pe un alt tip de ambarcațiune similară, numită "tupe", realizată dintr-o combinație de trestie de totora, bambus și piei de leu de mare.

Totuși, astăzi, doar tup-ul, folosit atât pentru pescuit, cât și pentru surfing, a supraviețuit.

Viitorul caballitos

Construirea și întreținerea unui caballito necesită o muncă meticuloasă, iar trestia de totora este o resursă delicată. Cu trecerea timpului, rezervele de totora s-au diminuat, în parte din cauza dezvoltării turistice care a invadat zonele de cultivare. Astfel, pescarii au fost nevoiți să improvizeze, folosind sticle de plastic sau polistiren pentru a suplini lipsa trestiei.

Cu toate acestea, cei câțiva pescari care mai construiesc și folosesc caballitos sunt hotărâți să păstreze această tradiție. Turismul, deși a adus schimbări în zonă, oferă și o oportunitate de a menține această moștenire vie.

Caballitos sunt acum folosiți pentru a oferi plimbări turiștilor, iar comunitatea locală încearcă să găsească un echilibru între respectarea tradițiilor și adaptarea la noile realități economice.

Pentru ca această tradiție să supraviețuiască, este esențial ca noile generații să fie motivate să învețe și să continue meșteșugul. "Caballitos se folosesc, de asemenea, în sport și în surfing", spune Ucañan Arzola, subliniind că tinerii trebuie să fie încurajați să își continue această moștenire de la o vârstă fragedă, potrivit BBC.

