Rusia și Ucraina așteaptă cu precauție tranziția către administrația Trump și discuțiile de pace care vor urma

Nimeni nu știe când vor avea loc discuțiile, nici în ce oraș se vor desfășura. Este neclar cine va participa la masa negocierilor sau în ce format se vor purta aceste discuții. Cu toate acestea, în lunile următoare, administrația americană care urmează să preia mandatul va încerca, cel mai probabil, să negocieze un sfârșit al războiului dintre Rusia și Ucraina.

Donald Trump, care își începe mandatul în ianuarie, a afirmat în campania electorală, bazându-se pe imaginea sa de mare negociator, că ar putea pune capăt războiului în 24 de ore. Săptămâna trecută, Trump l-a numit pe generalul de armată în retragere Keith Kellogg în funcția de emisar special pentru Ucraina și Rusia, cu misiunea principală de a pune capăt războiului. În anunțul său online, Trump a subliniat obiectivul prin fraza „a asigura PACEA PRIN PUTERE”.

Pe măsură ce tranziția administrației americane se apropie, atât Moscova, cât și Kievul privesc cu precauție perspectiva negocierilor

Pe măsură ce tranziția administrației americane se apropie, atât Moscova, cât și Kievul privesc cu precauție perspectiva negocierilor. Deși minimalizează public ideea, ambele părți își ajustează pozițiile pentru a fi cât mai bine plasate când Trump va prelua mandatul. Ucraina, după ce a primit recent aprobarea mult așteptată, a început să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de Occident asupra Rusiei. În replică, Putin a lovit luna trecută orașul Dnipro cu o rachetă balistică capabilă să transporte arme nucleare, însoțită de amenințări escalatorii.

Un drum ușor către un acord de pace este dificil de identificat. În Occident, se presupune frecvent că înghețarea liniei de conflict ar putea reprezenta un start pentru negocieri. Totuși, niciuna dintre părți nu pare dispusă să accepte această idee: Rusia, deoarece înregistrează progrese pe câmpul de luptă; Ucraina, deoarece se teme că, fără garanții reale de securitate din partea Occidentului, înghețarea liniilor ar oferi Rusiei timp să se regrupeze înainte de a lansa un nou atac.

„Ar însemna să pierdem războiul,” a declarat Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Kiev. „Rusia obține teritoriul nostru și apoi domină masa negocierilor, venind cu noi cereri... Nu înțeleg exact ce ar presupune aceste negocieri. Să fim obligați să îndeplinim ultimatumurile Rusiei? Cum ar fi asta în interesul Ucrainei, după trei ani de rezistență?”

Moscova, la rândul ei, este la fel de puțin interesată să înghețe liniile de conflict, considerând că poate câștiga mai mult teritoriu și că va forța pacea când Ucraina nu va avea altă opțiune decât să accepte condiții și mai dure.

„Când SUA își imaginează negocieri cu Putin, cred că ambele părți vor sta la masa discuțiilor căutând un compromis,” a explicat Boris Bondarev, un fost diplomat rus care a demisionat în urma invaziei la scară largă din 2022. „Dar așa nu funcționează Putin acum. El doar își va prezenta cerințele... Dacă Trump le acceptă, va părea un învins.”

Zelenski sugerează acum că Ucraina ar putea lua în considerare o înghețare a liniei frontului în forma sa actuală

Interviurile cu mai multe surse apropiate factorilor de decizie din Kiev și Moscova sugerează că Keith Kellogg va avea o misiune dificilă. Moscova îl percepe pe Trump ca pe un candidat al haosului și ar putea fi interesată să vadă dacă acesta este dispus să renunțe la sprijinul pentru Ucraina, dar nu pare dispusă să ofere concesii reale.

După trei ani de război, Ucraina este complet epuizată și luptă cu dificultate pentru a rezista avansului rusesc. Un procent tot mai mare de ucraineni declară că ar accepta compromisuri teritoriale dacă acestea ar fi însoțite de garanții de securitate. În aparițiile recente din presă, Zelenski și-a moderat cu atenție retorica privind negocierile. Totodată, presa ucraineană a relatat că șeful său de cabinet a călătorit la Washington pentru a se întâlni cu Kellogg, vicepreședintele ales, JD Vance, și alți membri ai echipei lui Trump.

Zelenski sugerează acum că Ucraina ar putea lua în considerare o înghețare a liniei frontului în forma sa actuală, ca prim pas către un posibil acord, cu condiția ca „Ucraina să fie deja întărită de partenerii săi [și să aibă] suficiente arme cu rază lungă de acțiune și o invitație la NATO.”

Până acum, o astfel de invitație nu a fost făcută.

Strategia lui Kellogg

Kellogg a exprimat anterior perspectiva promovată de Trump, conform căreia Rusia a invadat Ucraina din cauza lipsei de respect global față de SUA sub administrația Joe Biden. „Un război născut din slăbiciunea Americii poate fi încheiat doar prin forța Americii”, a scris acesta în mărturia sa în fața unei audieri a Senatului anul trecut. „De aceea, calea către inițierea acestor negocieri este să permită Ucrainei să învingă armata rusă pe teritoriul său... și să ofere Ucrainei armamentul militar necesar pentru a face acest lucru.”

Mai recent, Kellogg a propus o abordare duală pentru a ajunge la un acord: amenințarea de a întrerupe ajutorul militar către Kiev dacă acesta refuză să participe la negocieri, dar și amenințarea de a crește acest ajutor dacă Moscova refuză să negocieze.

Kurt Volker, fost trimis special al SUA pentru Ucraina în primul mandat al lui Trump și fost ambasador american la NATO, a lăudat numirea lui Kellogg. „Este o alegere foarte solidă, un om serios și experimentat. Înțelege clar ce reprezintă Putin și faptul că Ucraina trebuie să fie bine înarmată și să aibă garanții reale de securitate.”

Mandatul lui Volker ca trimis special pentru Ucraina s-a încheiat cu implicarea sa în audierile pentru impeachment, după ce Trump a făcut presiuni asupra autorităților ucrainene pentru obținerea de informații compromițătoare despre Joe Biden și fiul acestuia, Hunter. Cu toate acestea, Volker a declarat că este „prudent optimist” cu privire la capacitatea lui Trump de a pune capăt conflictului.

„Cred că a văzut ce catastrofă a fost Afganistanul pentru Biden și nu vrea ca Ucraina să fie Afganistanul său,” a spus Volker. „Nu vrea să pară slab și nu vrea să pară înfrânt de Putin. Nu îl văd aruncând Ucraina sub autobuz. Ceea ce văd este că vrea să pună capăt războiului, iar dacă Putin refuză, atunci i-ar spune lui Putin: ‘Le vom da toate armele, toți banii de care au nevoie.’”

Alții din anturajul lui Trump susțin narațiuni mai izolaționiste sau pro-ruse, și nu este clar dacă Trump însuși știe ce direcție va lua politica sa față de Ucraina. Mesajele confuze fac dificil pentru oficialii de la Kiev să înțeleagă care va fi politica finală sau să decidă ce declarații să abordeze și pe care să le ignore. Elon Musk, care a fost pe linie în timpul apelului post-electoral al lui Trump cu Zelenski, a folosit recent o postare pe X pentru a ridiculiza afirmația lui Zelenski că Ucraina este o țară independentă.

„Nu mă deranjează ce spun oamenii, vor să fie observați și să atragă atenția,” a spus Podolyak cu un oftat, când a fost întrebat despre Musk. „Uneori, oamenii nu înțeleg bine subiectul. Nu înțeleg că aceasta nu este un război pe Twitter, pe X, nu este un joc pe computer. Este un război real în care o țară a invadat alta și ucide în masă oameni.”

Kellogg, cel puțin, înțelege acest lucru. A vizitat Ucraina în timpul războiului, inclusiv estul țării, care a fost devastat de luni de lupte și ocupație rusă. Cei din cercul apropiat al lui Zelenski spun că martorii la devastarea de pe teren au reușit să le schimbe adesea perspectiva politică politicienilor străini.

Oficialii de la Kiev speră că abordarea lui Kellogg, dacă Trump o va urma, ar putea fi, în cele din urmă, mai bună pentru Ucraina decât încercările mici și gradualiste ale administrației Biden, care au enervat majoritatea oficialilor ucraineni.

Ideea lui Trump ca salvator al Ucrainei, chiar dacă pare improbabilă, atrage o națiune epuizată care nu are o cale clară spre victorie. O sursă din domeniul securității, vorbind înainte de alegeri, a recunoscut că negocierile sub Trump ar putea fi ca „o excursie la cazino” pentru Ucraina. „Dar acum toată lumea este epuizată și unii oameni sunt dispuși să facă pariuri riscante”, conform The Guardian.

