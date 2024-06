Rusia și Coreea de Nord: Care sunt relațiile și cum se pot ajuta reciproc

China reprezintă mai mult de 90% din comerțul Coreei de Nord și a fost cel mai de încredere donator și aliat diplomatic al acesteia. Dar, după cum demonstrează iminenta vizită a lui Vladimir Putin la Pyongyang, comportamentul statului izolat este din ce în ce mai mult influențat de legăturile sale economice și de securitate cu Rusia.

Cum ajută Rusia Coreea de Nord?

China nu este singura putere regională care ar fi ajutat Coreea de Nord să ocolească sancțiunile ONU și să împiedice prăbușirea economiei sale. Luna trecută, SUA au afirmat că Rusia a livrat petrol rafinat Coreei de Nord în cantități care ar fi depășit limita impusă de Consiliul de Securitate al ONU. John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate națională, a declarat că apropierea porturilor comerciale ale celor două țări a însemnat că furnizarea de petrol ar putea continua pe termen nelimitat. Închiderile de frontieră introduse în timpul pandemiei Covid-19 au redus dramatic capacitatea Coreei de Nord de a face comerț și au provocat daune suplimentare economiei sale fragile. Se crede că Kim a asigurat aprovizionarea cu alimente, precum și cu energie, din Rusia, pentru a face față penuriei și se așteaptă să facă același lucru atunci când se va întâlni cu Putin în această săptămână. În 2022, Rusia și Coreea de Nord au reînceput călătoriile cu trenul pentru prima dată de când au fost întrerupte călătoriile pe calea ferată după apariția Covid-ului. Printre încărcăturile din prima călătorie se aflau 30 de cai de rasă.

Ce poate oferi Coreea de Nord Rusiei?

Coreea de Nord este una dintre cele mai sărace societăți de pe Pământ, dar are o marfă care a facilitat prietenia înfloritoare dintre Putin și Kim Jong-un: echipamente militare. Atunci când s-au întâlnit la Vladivostok, în urmă cu nouă luni, liderii ar fi convenit asupra unui acord prin care Rusia ar fi împărtășit cunoștințe tehnologice pentru a ajuta programul spațial al Coreei de Nord, în schimbul munițiilor și armelor care să fie folosite în Ucraina. În timp ce Kremlinul a calificat drept ”absurde” informațiile privind un acord de armament, există dovezi că rachetele balistice nord-coreene au fost folosite în Ucraina. Ministrul sud-coreean al Apărării, Shin Won-sik, a declarat într-un interviu că Seulul a identificat cel puțin 10.000 de containere de transport maritim trimise din Nord în Rusia, despre care se crede că ar conține muniție de artilerie și alte arme.

Lăsând la o parte armele, Coreea de Nord are o industrie de export profitabilă în domeniul resurselor umane: muncitori trimiși în străinătate pentru a câștiga valuta străină atât de necesară regimului. Rusia nu face excepție. Oficialii ruși au discutat despre ”colaborarea la aranjamente politice” pentru a angaja între 20.000 și 50.000 de muncitori nord-coreeni, sfidând un mandat al ONU. În 2022, ambasadorul Rusiei la Pyongyang, Alexander Matsegora, a declarat că nord-coreenii ar putea fi, de asemenea, desfășurați pentru a reconstrui infrastructura în regiunile ocupate din Ucraina.

Încearcă Rusia să împiedice sancțiunile împotriva Coreei de Nord?

În rolul de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a îngreunat mult mai mult înăsprirea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord și verificarea celor deja în vigoare. Împreună cu China, a votat împotriva unor măsuri suplimentare ca răspuns la lansările de rachete balistice din 2022, iar în martie și-a folosit dreptul de veto cu privire la reînnoirea unui grup de experți ONU însărcinat cu monitorizarea punerii în aplicare a sancțiunilor Consiliului de Securitate. În pofida tensiunilor politice dintre cele cinci state membre permanente, Consiliul de Securitate a reușit cândva să mențină unanimitatea pentru a zădărnici ambițiile balistice și nucleare ale Pyongyangului. Acest consens a fost distrus.

Ce s-a schimbat de la ultima vizită a lui Putin?

Când Putin a vizitat ultima dată Pyongyangul, în 2000, Rusia era membră a G8. Coreea de Nord, pe atunci condusă de tatăl lui Kim Jong-un, Kim Jong-il, mai avea șase ani până la efectuarea primului test nuclear. Climatul geopolitic s-a schimbat dincolo de orice recunoaștere, sub impulsul unui Putin mai dur și al unui Kim mai tânăr, hotărât să transforme țara sa într-o adevărată putere nucleară. Invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, coroborată cu un număr record de teste de rachete nord-coreene în același an, au adâncit izolarea internațională a ambelor țări. Acest lucru, la rândul său, i-a apropiat pe Putin și Kim într-o provocare reciproc avantajoasă împotriva SUA și a aliaților săi din Europa și nord-estul Asiei. Aceasta va culmina săptămâna aceasta cu acorduri economice și de securitate care, în cuvintele lui Putin, demonstrează că acești ”tovarăși de arme” sunt ”gata să înfrunte ambiția Occidentului colectiv”, conform The Guardian.

