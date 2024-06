Putin și președintele Vietnamului au început negocierile bilaterale, condamnate de SUA - Video

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Vietnamului, To Lam, au început negocierile bilaterale.

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său vietnamez To Lam au început negocierile bilaterale. Vizita liderului de la Kremlin în Vietnam este condamnată de SUA, în contextul în care Rusia furnizează acestui stat arme de mai multe decenii și vine la o zi după semnarea unui acord de apărare cu Coreea de Nord



Întâlnirea dintre Vladimir Putin și To Lam are loc în Sala Mare a Palatului Prezidenţial. Înainte de începerea negocierilor, liderii celor două țări au făcut în mod tradițional poze, strângând mâna pe fundalul steagurilor naționale și au făcut, de asemenea, scurte declarații. După discuții, va avea loc o ceremonie de schimb de documente semnate, iar cei doi vor face declarații în fața presei.

La negocieri din partea rusă participă ministrul de Externe - Serghei Lavrov, viceprim-ministrul Dmitri Cernîșenko, secretarul de presă prezidențial Dmitri Peskov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ambasadorul Rusiei în Vietnam - Ghenadi Bezdetko, ministrul Justiției - Konstantin Chuychenko, ministrul industriei și comerțului - Anton Alikhanov, ministrul Transporturilor - Roman Starovoyt, ministrul Energiei - Serghei Tsivilev, șeful FSMTC - Dmitri Shugaev, șeful Rospotrebnadzor - Anna Popova, șeful Rosatom - Alexey Likhachev, directorul general al Rosoboronexport - Alexander Mikheev, șeful RDIF - Kirill Dmitriev, președintele consiliului de administrație al Novatek - Leonid Mikhelson, șeful VEB.RF - Igor Shuvalov.

