Președintele Joe Biden l-a încurcat din greșeală pe Zelenski cu Putin - VIDEO

Președintele american Joe Biden s-a referit din greșeală la președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind ”președintele Putin” înainte de a se corecta.

„Doamnelor și domnilor, președintele Putin”, a spus Biden, referindu-se la Zelenski înainte de a se corecta.

„Președintele Putin? Îl va învinge pe președintele Putin, președintele Zelenski. Sunt atât de concentrat pe a-l învinge pe Putin”, a spus Biden în timp ce se corecta.

NOW - Biden: "And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen, President Putin." pic.twitter.com/tELnNtTIcC