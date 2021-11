Luna Nouă în Casa a opta. Zodia direct vizată: "Vă veţi îngrozi! Are legătură cu tot ce este macabru, cu moartea"

"Conjuncţia de la începutul săptămânii, dar şi Luna Nouă de pe 4 decembrie se petrec la voi în Casa a opta. Casa a opta are multe înțelesuri. Dacă intraţi pe internet şi citiți teoria astrologică, vă veţi îngrozi pentru că are legătură cu tot ce este funest, macabru, cu moartea, dar nu neapărat moartea voastră. Dar pentru voi Casa a opta se referă, mai de grabă, la partea financiară, la fondurile împărţite cu partenerul, la banii pe care îi cheltuieşte el, la banii pe care îi puneţi la comun, la cheltuieli neprevăzute, la pierderi. Are mare legătură cu pierderile de resurse, dar în același timp vă puteţi gândi cum să investiți nişte bani. Important este ca banii pe care îi cheltuiţi săptămâna aceasta să nu aibă doar obiectivul acesta de supravieţuire. O părticică din banii respectivi să fie şi într-o investiţie în propria persoană, fie că vă cumpărați o bluză care vă face să arătaţi mai bine, fie că vă cumpăraţi o carte, fie că aveţi de plătit rate şi puteţi plăti două în loc de una... Să transformăm pierderea respectivă în ceva folositor pentru voi.

Această conjuncție şi Luna Nouă de pe 4 decembrie vorbesc pentru voi sau vă înţeapă puţin, că e vorba de multe planete în Săgetător. În zona de intimate, în apropierea de partener, în senzualitate, modul în care vă place să fiţi atinşi, descoperiţi, toate ritualurile din dormitor, obiceiurile pe care le aveți, dacă simţiţi că lucrurile nu funcţionează sau nu vă mai simţiţi doriţi, nu vă mai atrag anumite situaţii, puteţi discuta. Venus face aspecte bune săptămâna aceasta, vă prieşte. Aveţi un soi de încredere că lucrurile vin de la sine şi că se rezolvă cu timpul, că nu este nicio problemă şi sunt ferm convinsă că aşa va fi. Cei care au avut foarte multe temeri legate de carieră, de job, de rolul lor în societate mai au timp cel puţin o lună să facă ceva, să vadă ce pot schimba, ce pot activa. Poate au nevoie de un deadline, poate aşa funcţionează. Veți vedea roadele muncii de anul acesta", le spune Daniela Simulescu Taurilor sau celor cu ascendent în Taur.

Previziunile complete, în materialul video de mai jos: